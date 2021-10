Bắt quả tang vụ khai thác quặng trái phép tại xã Đồng Tâm

BHG - Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Bắc Quang bắt quả tang hoạt động khai thác khoáng sản (quặng) trái phép tại thôn Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang.

Hiện trường khai thác khoảng sản trái phép tại xã Đồng Tâm.

Cụ thể, chiều 13.10, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng tổ chức hoạt động khai thác và sơ tuyển khoáng sản, nghi là quặng mangan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện phục vụ hoạt động khai thác gồm: 1 xe ô tô tải, 6 máy xúc công suất lớn, 1 giàn sơ tuyển quặng và 20 mét khối quặng đã qua sơ tuyển.

Qua xác định ban đầu, điểm mỏ này hết thời hạn cấp phép khai thác từ năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa mỏ theo quy định, nhưng phía doanh nghiệp đã không chấp hành, tiếp tục để các đối tượng tiến hành khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây dư luận bức xúc trong nhân dân trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguyễn Lân (Công an tỉnh)