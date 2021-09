Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên mạng

BHG - Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, việc tăng cường làm việc, học tập, trao đổi trên môi trường mạng là giải pháp hữu ích để trở lại cuộc sống “bình thường mới”. Qua đó, tiềm ẩn nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Để giúp mọi người nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, vừa qua, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 4 tập phim tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

Báo Hà Giang trân trọng giới thiệu đường dẫn truy cập 4 tập phim nêu trên để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân cùng theo dõi để cảnh giác và nâng cao trách nhiệm về an toàn thông tin trên mạng Internet. Chi tiết các tập phim ở dưới các link sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=ewJbN2hk6CM

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=FVZ7vqz22PY

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=0qcEVw2kmsQ

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=_QQDPC1MP5k

ĐT