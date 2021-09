Công an xã Chí Cà bắt giữ đối tượng truy nã

BHG - Ngày 24.9, Công an xã Chí Cà, huyện Xín Mần phát hiện, bắt giữ đối tượng Hạng Quáng Binh (tên gọi khác là Hạng Quáng Sình), 56 tuổi, trú tại thôn Bản Phố, xã Chí Cà, là đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Điện Biên.

Đối tượng Hạng Quáng Binh (ngoài cùng bên phải) bị bắt giữ.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định truy nã bị can số 01, ngày 31.8.2021 đối với Hạng Quáng Binh về tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Sau 20 ngày tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, xác minh, Công an xã Chí Cà phát hiện và bắt giữ đối tượng Hạng Quáng Binh đang lẩn trốn tại khu vực thôn Bản Phố. Hiện Công an huyện Xín Mần đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Lân - Xuân Thành (Công an tỉnh)