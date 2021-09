Sẽ sử dụng các biện pháp mạnh để xử lý một số nhóm thanh thiếu niên cố ý vi phạm trật tự an toàn giao thông

BHG - Trước tình trạng thời gian qua có một số nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe thành nhóm, có dấu hiệu đua xe trái phép, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT; ngang nhiên điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, bấm còi, rú ga liên tục trong khu vực đông dân cư, gây mất trật tự công cộng, Công an thành phố Hà Giang sẽ sử dụng các biện pháp mạnh để xử lý tình trạng này.

Công an thành phố Hà Giang kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Hiện, Công an thành phố Hà Giang đang triển khai Kế hoạch số 327/KH-CATP, ngày 16.7.2021 về việc phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Từ đó đến nay, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, như: Điểu khiển xe bằng một bánh (bốc đầu xe); lạng lách, đánh võng; tụ tập thành đoàn phóng nhanh, vượt ẩu; không gắn biển kiểm soát; biển số bị che lấp (sử dụng khẩu trang, băng dính tối màu, các hình dán con vật… để che lấp biển số). Đối tượng vi phạm đa số có độ tuổi từ 14 đến 25, chủ yếu hoạt động vào buổi tối. Mặc dù nhiều nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, xử lý nhưng hiện nay nổi cộm lên một số nhóm thanh thiếu niên vi phạm có tính chất phức tạp hơn. Cụ thể: Điều khiển xe thành nhóm có dấu hiệu đua xe trái phép, không chấp hành hiệu lệnh của cực lượng CSGT; ngang nhiên điều khiển xe vi phạm phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; bấm còi, rú ga liên tục trong khu vực đông dân cư gây mất trật tự công cộng.

Xác định đây là sự nguy hiểm cao độ cho chính đối tượng vi phạm và những người tham gia giao thông trên đường gây bức xúc trong nhân dân, Công an thành phố Hà Giang vừa có công văn số 2646/CV-CATP, ngày 28.9.2021 về việc thông báo sử dụng các biện pháp mạnh theo quy định pháp luật để xử lý một số nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Do đó, các trường học từ THCS đến THPT trên địa bàn thành phố tổ chức họp phụ huynh học sinh để quán triệt cho học sinh nắm được và chấp hành. Nếu để tình trạng học sinh điều khiển xe vi phạm luật giao thông đường bộ, khi có thông báo của cơ quan Công an, nhà trường sẽ xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Giang cho biết: Các phụ huynh học sinh phải phối hợp với Công an thành phố giải quyết, xử lý khi có vụ việc xảy ra. UBND các phường, xã thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những hộ dân có con, em đang trong độ tuổi từ 14 tuổi đến 25 tuổi giám sát, quản lý chặt chẽ con em mình; kiên quyết không giao xe cho người chưa đủ độ tuổi điều khiển phương tiện; quản lý chặt chẽ phương tiện không để con, em trong gia đình tự ý lấy xe tham gia giao thông vi phạm. Nếu gia đình nào để tình trạng con, em vi phạm luật giao thông đường bộ, tùy trường hợp cụ thể sẽ tiến hành xử lý người giao xe theo quy định của pháp luật và thông báo đến nhà trường, cơ quan, tổ chức biết để xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Hải Đăng