Phát hiện vụ vận chuyển hàng hóa thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

.

BHG - Vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 11.8, tại Km8 Quốc lộ 2 thuộc thôn Tân Thành, xã Phương Độ, TP Hà Giang, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa thực phẩm không có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa vi phạm.

Qua kiểm tra phát hiện xe tải biển kiểm soát 23B-004.43 do Phạm Quang Oanh, sinh năm 1972, thường trú tại tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang điều khiển vận chuyển 66 thùng hàng là bánh xốp và 20 thùng mì tôm có in chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu lái xe đưa xe và hàng hóa về cơ quan, đồng thời mời phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh tiến hành các thủ tục hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Thực (Công an tỉnh)