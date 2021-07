BHG - Công an tỉnh Hà Giang ngày 28.7 vừa có Thông báo số 600 về hoạt động của Website Auto Ads tổ chức huy động vốn, lôi kéo người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giao diện website https://auto0ws3ei-www.shoutload.com. Ảnh chụp màn hình

Qua nắm tình hình về tội phạm An ninh mạng, tội phạm Công nghệ cao Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh nắm được hoạt động của website https://auto0ws3ei-www.shoutload.com (Auto Ads) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo lượng lớn người tham gia đầu tư, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo thành lập các nhóm để quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào hệ thống Auto Ads. Theo thông tin giới thiệu, Auto Ads được quảng cáo là robot thông minh, có khả năng giúp bất kỳ người nào cũng có thể biến môi trường internet trở thành “công nghệ kinh tế mạng” để kiếm tiền. Muốn tham gia vào chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web https://auto0ws3ei-www.shoutload.com bằng số điện thoại di động. Người chơi nạp tiền theo 9 mức từ 180.000đ đến 99.000.000đ vào tài khoản ngân hàng đã chỉ định sẵn trên website. Sau khi xác định người chơi chuyển khoản thành công, hệ thống ghi nhận số tiền của tài khoản trên ứng dụng Auto Ads và người chơi bắt đầu mua các gói đầu tư có giá trị từ 180.000đ đến 540.000.000đ để được hưởng lãi suất tương ứng từ 20-50%/một ngày.

Ngoài lợi nhuận trên, nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng giới thiệu theo mô hình đa cấp như: Giới thiệu trực tiếp F1 được 16%, giới thiệu gián tiếp F2 được 8%, F3 được 4% số tiền nhà dầu tư tương ứng nạp tiền thành công.

Website https://auto0ws3ei-www.shoutload.com được đặt trên máy chủ tại Hong Kong, chỉ truy cập được từ thiết bị di động. Ứng dụng Auto Ads hoạt động ẩn danh, tên miền được đăng ký từ năm 2020 nhưng được các đối tượng giới thiệu trên website là có công ty và hoạt động từ năm 2007 để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nạp tiền. Hoạt động huy động vốn, mô hình trả thưởng, cách thức phát triển mạng lưới người tham gia của ứng dụng Auto Ads có dấu hiệu của tội phạm “vi phạm kinh doanh theo hình thức đa cấp” và tội “sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 217a và Điều 290 Bộ luật hình sự.

Để kịp thời ngăn chặn các hoạt động có thể ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang do hoạt động của ứng dụng Auto Ads gây ra. Công an tỉnh đề nghị người dân đề phòng và không bị lôi kéo vào hành vi huy động vốn theo hình thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo này.

ĐT