Va chạm giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy tại đầu cầu Yên Biên 2, khiến 2 người bị thương nặng

BHG - Khoảng 13 giờ 50 phút, ngày 28.7, tại ngã 3 giao nhau giữa trục đường Nguyễn Trãi và trục đường Minh Khai, thuộc tổ 10, phường Nguyễn Trãi T.p Hà Giang, khu vực đầu cầu Yên Biên 2, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải và xe máy khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang BKS: 23C - 03219 có logo Công ty TNHH MTV Trí Hưng, do ông Mai Văn An, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên điều khiển đi hướng từ Cầu Mè vào T.p Hà Giang. Khi đi qua khu vực đầu cầu Yên Biên 2 thì va chạm với xe máy đi cùng chiều mang BKS: 30M6 - 1090 do ông Đoàn Quốc Việt sinh năm 1977, có hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường T.p Hà Giang điều khiển chở người ngồi sau là bà Ánh Phương Bắc. Vụ va chạm khiến 2 người đi xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tại hiện trường, phương tiện xe máy bị hư hỏng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an T.p Hà Giang đã có mặt tại hiện trường kịp thời phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Văn Long