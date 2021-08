Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đưa người vượt biên trái phép

.

BHG - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Hầu Nhìa Súng, sinh năm 1987, trú tại thôn Sà Lủng, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo Điều 349 Bộ luật Hình sự.



Bị can Hầu Nhìa Súng.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng ngày 4.8, tại thôn Ngài Lầu, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, lực lượng chức năng của Công an tỉnh phát hiện đối tượng Hầu Nhìa Súng đang có hành vi đưa 17 công dân vượt biên giới trốn đi Trung Quốc. Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: An Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Dương. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hầu Nhìa Súng khai nhận được 1 người khác thuê dẫn đường cho 17 công dân vượt biên.

Quá trình điều tra phát hiện, trong số 17 công dân trên có 1 đối tượng là Vũ Thị Thái Hậu, sinh năm 1986, thường trú tại khu phố Thanh Nhàn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số công dân tại tỉnh Bắc Ninh, với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã kịp thời thông báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để bàn giao đối tượng và giải quyết theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trung Thực (Công an tỉnh)