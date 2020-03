Công an tỉnh tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết

BHG - Sáng 3.3, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Công an tháng 2 và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT phục vụ các lễ hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Hội nghị do Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì và được tổ chức trực tuyến với Công an các huyện.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công an tỉnh đã phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ 15.10.2019 đến 15.2.2020; chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm trên địa bàn. Phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc về các hành vi: Đánh bạc, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, vận chuyển lâm sản trái phép, cố ý gây thương tích, giết người, vận chuyển pháo trái phép… phát hiện, xử lý 106 vụ với 189 đối tượng, bắt 8 đối tượng truy nã, vận động 6 đối tượng truy nã ra đầu thú; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông được hơn 3.600 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,1 tỷ đồng. Kết quả của đợt cao điểm đã góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân yên vui, an toàn.

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã phải hoàn thành trong tháng 3; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định tặng giấy khen cho 28 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Nguyễn Lân