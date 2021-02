Vượt lên đại dịch Covid-19

BHG - Năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, nhiều hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng với đó, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại đến người và tải sản, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Cùng với sự nỗ lực chung, Agribank Hà Giang đã quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, từ đó đã phần nào giúp khách hàng vượt khó, giúp Agribank đứng vững trong hoạt động kinh doanh của mình.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Giang và Agribank Hà Giang trao thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Agribank Hà Giang đã tập trung bám sát các giải pháp điều hành của Agribank, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang theo hướng chủ động, linh hoạt. Thực hiệc các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo các hoạt động kinh doanh được liên tục trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vốn cho nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Tính đến 31.12.2020 tổng nguồn vốn huy động ước đạt 5.090 tỷ đồng, với số khách hàng là 112.328, tăng so với đầu năm 10.909 khách hàng. Số dư huy động vốn tăng so với đầu năm 379 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn Agribank chiếm 37,3% tổng nguồn vốn trên địa bàn. Tổng dư nợ nội tệ đạt 6.213 tỷ đồng, tăng 610 tỷ đồng so với đầu năm. Các sản phẩm dịch vụ mới ngày càng phát triển và mang lại lợi ích cho khách hàng. Số tài khoản hiện có toàn tỉnh là 117.146, tăng 12.227 tài khoản. Hiện toàn tỉnh có 25 máy ATM, với tổng số tiền giao dịch là 4.158 tỷ đồng. Máy rút, gửi tiền tự động CDM năm 2020 tiếp nhận số tiền gửi qua máy là 15,4 tỷ đồng. Các dịch vụ Mobile Banking, E mobile banking, trả lương qua thẻ cho các đơn vị, thu hộ tiền điện, nước… ngày càng phát triển, đa dạng, phong phú.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Giang tặng Giấy khen cho tập thể Phòng giao dịch Agribank Mèo Vạc.

Cùng với đó, Agribank Hà Giang còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, nhất là các chính sách tín dụng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên món nợ; miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ; cho vay ưu đãi lãi suất theo văn bản số 2569/NHNo-TD; hạ lãi suất đối với dư nợ hiện hữu. Tính hết 31.12.2020, tổng lãi mà Agribank hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1,668 tỷ đồng, với 721 khách hàng được hỗ trợ. Qua đó đã giúp nhiều khách hàng của Agribank vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Agribank Hà Giang đã thành lập được 21 tổ vay vốn, với hơn 800 thành viên tham gia, dư nợ cho vay qua Hội LHPN, Hội Nông dân lên đến hơn 70 tỷ đồng. Qua đó đã giúp nhiều hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Năm 2021 dự báo còn nhiều khó khăn, để tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, Ban lãnh đạo cùng với cán bộ, nhân viên Agribank Hà Giang quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng; thay đổi tư duy, tác phong giao dịch từ thụ động ngồi chờ khách hàng sang chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng đến giao dịch. Quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Agribank qua uy tín, chất lượng các dịch vụ.

Với những nỗ lực của Agribank trong năm qua, có thể khẳng định Agribank Hà Giang đã vượt qua một năm khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Qua đó, không chỉ giúp Agribank Hà Giang đứng vững mà còn khẳng định là một trong những ngân hàng chủ lực của tỉnh trong hỗ trợ tín dụng cho nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Bài, ảnh: Bảo Quyên