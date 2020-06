Cùng doanh nghiệp vượt đại dịch Covid-19

BHG - Đại dịch toàn cầu Covid-19 khiến hàng chục doanh nghiệp (DN), HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) đóng chân trên địa bàn huyện Bắc Quang bị ảnh hưởng. Hệ lụy kế tiếp là hàng trăm lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc ngừng việc. Tuy nhiên, ngay khi cả nước “Thiết lập trạng thái bình thường mới: Vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH, vừa chống dịch hiệu quả”; cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang trở thành người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó.

Công ty TNHH 1 thành viên Pháo Nhung từng bước khôi phục sản xuất.

Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Pháo Nhung, Vũ Viết Pháo (xã Kim Ngọc), chia sẻ: Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là thời gian giãn cách xã hội; hoạt động SXKD của đơn vị là kinh doanh, chế biến lâm sản băm dăm, bóc ván,… chỉ diễn ra cầm chừng. Đỉnh điểm, 4 tháng vừa qua, sản phẩm gỗ ván bóc của Công ty không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; sản phẩm băm dăm tiêu thụ nội địa lại rất khiêm tốn, chỉ đạt 100 tấn và còn khoảng 20 tấn hàng tồn kho… Thực tế này không chỉ khiến doanh nghiệp sụt giảm nguồn thu, mà nhiều lao động buộc phải ngừng việc; trong đó, 15 lao động thuộc đội sản xuất ván bóc phải tạm nghỉ việc và đồng nghĩa cũng không còn khoản thu nhập bình quân 5 – 6 triệu đồng/người/tháng như thường lệ…

Không chỉ có Công ty TNHH 1 thành viên Pháo Nhung hoạt động cầm chừng, mà trên địa bàn huyện Bắc Quang có đến 26 DN, HTX, cơ sở SXKD bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong đó, 3 DN không có nguyên liệu sản xuất; 2 DN không có thị trường tiêu thụ sản phẩm; 21 DN, cơ sở SXKD ngừng hoạt động,… khiến 250 lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động và 189 lao động ngừng việc làm. Không những vậy, qua rà soát đối tượng nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 từ cơ quan chuyên môn, cho thấy: Dự kiến số hụt thu ngân sách so với dự toán tỉnh giao lên đến gần 18 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Trong đó, hụt thu 240 triệu đồng từ đơn vị quốc doanh; trên 11,2 tỷ đồng từ DN do Chi cục thuế khu vực Bắc Quang – Quang Bình quản lý; trên 2,6 tỷ đồng tiền thuế khu vực ngoài quốc doanh; khoảng 2,5 tỷ đồng phí trước bạ; trên 1 tỷ đồng phí hụt thu và thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt, có đến 722 hộ kinh doanh xin gia hạn, miễn giảm thuế, số tiền 327 triệu đồng với thời gian gia hạn, miễn giảm thuế trước 15.12.2020.

Về tín dụng, khả năng trả nợ gốc và lãi vốn vay ngân hàng thương mại của các tổ chức, cá nhân SXKD, dịch vụ, cho thấy: Đa phần khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp từ dịch bệnh Covid-19, như: Lượng hàng hóa tiêu thụ chậm, dẫn đến sụt giảm doanh thu. Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ, như: Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí cũng gặp khó khăn. Tuy vậy, phần lớn khách hàng đều có khả năng trả nợ gốc và lãi khi hết dịch Covid-19. Song, vẫn có 62 khách hàng tại 3 ngân hàng thương mại đóng chân trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng. Các khách hàng này chủ yếu kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ ăn uống, karaoke, nghỉ trọ và kinh doanh nông, lâm sản phụ xuất khẩu sang Trung Quốc với tổng dư nợ lên đến 62,5 tỷ đồng.

Trước thực tế trên, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Minh chứng cho thấy: UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế, thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế; đưa công nghệ thông tin vào quản lý thuế, khai thuế qua mạng internet; nộp thuế qua dịch vụ điện tử hoặc hướng dẫn DN đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định; nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong công tác khai thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Riêng khu vực kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương, dịch vụ ngoài quốc doanh, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực tế tại địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó, tiếp tục miễn, giảm thuế theo quy định khi hộ kinh doanh ngừng hoạt động.

Cùng với giải pháp trên, để hỗ trợ, duy trì ổn định SXKD; góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh; UBND huyện Bắc Quang đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát tình hình thực tế để kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc bình ổn giá, triển khai công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là các sản phẩm vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Mặt khác, tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với 9 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Bắc Quang đã giải ngân vốn đầu tư đạt 47,6% so với kế hoạch vốn được giao (tương đương 75,382 tỷ đồng/158,306 tỷ đồng). Đối với việc quyết toán các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng được huyện thực hiện nghiêm theo văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tiếp tục triển khai thi công công trình trên nguyên tắc đảm bảo các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo đơn vị hữu quan rà soát danh mục công trình/dự án đầu tư khởi công mới năm 2020 đã được phê duyệt; triển khai trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khi kết thúc dịch bệnh, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đã bố trí…

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Nguyễn Trung Hiếu, cho biết: Huyện đã kiến nghị UBND tỉnh giải pháp miễn thuế hoặc gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp; miễn hoặc giảm lãi suất tiền vay ngân hàng để DN tiếp tục đầu tư kinh doanh; giảm tiền điện, tiền nước để hỗ trợ DN … Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi tháo gỡ khó khăn cho DN để phục hồi SXKD sau đại dịch Covid-19.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG