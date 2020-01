Góp phần kiến thiết tỉnh nhà

Xuân 2020 - Năm 2019, trong điều kiện kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Qua đó không chỉ hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra mà còn đảm bảo đời sống người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Đó là những trao đổi đầy phấn khởi của lãnh đạo Công ty với chúng tôi trong thời điểm chuẩn bị chào đón năm mới Canh Tý 2020.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang trao hỗ trợ xi măng cho xã Nà Trì xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: CTV

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang là đơn vị triển khai, phát hành các loại hình xổ số như lô tô, xổ số truyền thống và xổ số bóc với trên 400 tổng đại lý và đại lý xổ số trong toàn tỉnh. Từ sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương, năm qua hoạt động phát hành xổ số của Công ty đã được thực hiện tốt. Công tác quản lý, theo dõi các đại lý xổ số được thực hiện tích cực, sát sao; chú trọng việc xây dựng văn hóa kinh doanh từ bộ phận lao động trực tiếp tại Công ty đến các đại lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia hoạt động xổ số hợp pháp để đóng góp vào nguồn thu cho Nhà nước. Các hoạt động công bố, trao, trả thưởng cho khách hàng được thực hiện minh bạch, kịp thời.

Nhờ những nỗ lực trong kinh doanh, phát hành xổ số, năm 2019 Công ty tiếp tục tạo ra phát triển ổn định với những thành quả đáng ghi nhận. Anh Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty, cho biết: Doanh thu cả năm đạt khoảng 102,5 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 0,3% so với năm 2018. Nhờ nỗ lực của mỗi cán bộ, nhân viên, thu nhập bình quân đạt 10,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với kế hoạch đề ra. Công ty tạo việc làm ổn định cho trên 400 tổng đại lý, đại lý trong tỉnh, với mức thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng/tháng trở lên, tùy vào sự năng động, tích cực của các đại lý, số thu nhập có thể cao hơn. Từ sự tăng trưởng trong kinh doanh, Công ty thực hiện nộp ngân sách nhà nước đạt trên 22,3 tỷ đồng, đạt 106,2% kế hoạch năm và tăng 7,5% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 2,4 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch và tăng 23% so với năm 2018.

Thật ý nghĩa khi sự tham gia vui chơi và đóng góp của nhân dân vào hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số chính là việc đã góp phần giúp tạo nguồn thu để tỉnh đầu tư vào các công trình y tế, giáo dục và cải thiện đời sống nhân dân. Đồng thời, góp phần vào việc giảm các tệ nạn cờ bạc, số đề trái pháp luật, tạo sự ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Hà Giang.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, năm qua Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Với tinh thần hướng về cơ sở khó khăn, Công ty tích cực kêu gọi các nguồn lực đầu tư cùng với sự đóng góp của cán bộ, nhân viên để hỗ trợ cho xã Nà Trì, huyện Xín Mần và một số địa phương khác giúp thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới với số tiền hỗ trợ lên đến 232,2 triệu đồng. Từ đó, khẳng định vai trò một doanh nghiệp ổn định kinh doanh, tích cực góp phần vào công cuộc kiến thiết tỉnh nhà.

Huy Ba