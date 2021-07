Những điển hình trong phong trào học tập và làm theo Bác

BHG - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Văn. Với những cách làm thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác trên mọi lĩnh vực, trở thành điểm sáng, cổ vũ, động viên nhân dân noi theo; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của địa phương.

Đến nay, toàn huyện Đồng Văn có 113 mô hình học tập và làm theo Bác, trong đó có 12 mô hình điển hình, 3 mô hình đề nghị tỉnh khen thưởng. Các mô hình tiêu biểu của cá nhân đã nêu gương cho nhiều người dân như: Chị Lý Thị Súa, thôn Xóm Mới, thị trấn Phố Bảng, hội viên Hội Phụ nữ gương mẫu, đảm đang, làm kinh tế giỏi; cô giáo Dương Thị Tú Lệ, điểm trường Sính Tủng Chứ, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Thài Phìn Tủng, trích lương nấu cơm buổi trưa cho 35 học sinh tại điểm trường; nông dân Mua Mí Gió, thôn Sán Trồ, xã Phố Là, sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mô hình trồng 80 cây mận Tam hoa, 0,2 ha cây Cóng, 2,3 ha Thảo quả cho thu nhập mỗi năm trên 60 triệu đồng... Nhiều tập thể điển hình, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ như: Chi bộ thôn Lán Xì B, xã Phố Cáo; tập thể Công an huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa huyện…

Những ngày này, cứ cuối mỗi tuần, trong hành lang Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh màu áo xanh thanh niên. Đó là các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của Huyện đoàn Đồng Văn tặng những hộp cháo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại đây. Những hộp cháo ấm nóng như nghĩa tình của những ĐVTN. Đúng như lời Bác dạy, với tinh thần chia sẻ yêu thương, “lá lành đùm lá rách”, việc làm của những ĐVTN trên mảnh đất địa đầu đã giúp đỡ hàng trăm cụ già, trẻ nhỏ, bệnh nhân nghèo có thêm những bữa ăn dinh dưỡng, giúp lan tỏa những việc làm ý nghĩa.

Thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ Căn cước công dân cho người dân trên địa bàn, cán bộ Công an huyện Đồng Văn có những đêm thức trắng để đảm bảo thực hiện kịp tiến độ. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các điểm cấp thẻ tập trung, những cán bộ công an vượt núi, băng đèo đến từng nhà hỗ trợ các cụ già. Những việc làm đó không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Còn có rất nhiều các hoạt động, việc làm ý nghĩa trên mảnh đất Đồng Văn, đó là nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ từ phong trào học tập và làm theo Bác. Những việc làm ý nghĩa của lực lượng quân sự, biên phòng, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; những mô hình vận động hội viên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện,… tất cả đã khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là ánh sáng soi đường, xuyên suốt chặng đường phát triển của mỗi cá nhân, tập thể.

Đồng chí Lý Trung Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Những năm qua, thấm nhuần tư tưởng của Bác, không chỉ có các cán bộ, đảng viên mà đông đảo nhân dân trên địa bàn đã tích cực học tập, làm theo lời Bác. Từ đó tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mọi tầng lớp nhân dân. Tùy theo từng thời điểm, BTV Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cụ thể hóa các nội dung học tập Chỉ thị 05 vào thực tiễn. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn chặt thực hiện làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân, tập thể. Đây là động lực để Đảng bộ huyện Đồng Văn xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh.

Có thể nói, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt nhiều năm qua đã thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân trên Cao nguyên đá Đồng Văn, từ đó góp phần nhân lên những hành động tích cực, phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội, khơi dậy ý chí khát vọng của con người, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: MY LY