Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức, giải pháp sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị; tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, việc khó; xây dựng nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người công an cách mạng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh phát phiếu thăm dò sự hài lòng của người dân trong công tác cải cách hành chính. Ảnh: Trung Thực

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Công an tỉnh đã cụ thể hóa và giao thêm các chỉ tiêu công tác cho các đơn vị phòng, công an các huyện, thành phố phù hợp với diễn biến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác làm căn cứ để phân loại, chấm điểm thi đua hàng tháng đối với tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ gắn với công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu trong công tác. Đặc biệt, nghiên cứu, giao chỉ tiêu công tác ở một số lĩnh vực khó, đi thẳng vào giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội. Từ hiệu quả thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định cách làm này là khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn với tính đặc thù của địa phương, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết bố trí cán bộ Công an 4 cấp tỉnh Hà Giang gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng Công an xã chính quy trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, đã bố trí 940 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã, thị trấn, bảo đảm mỗi xã, thị trấn bố trí 5 Công an chính quy trở lên. Nghị quyết này cũng là căn cứ để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, bảo đảm công khai, minh bạch, cân bằng giữa các vùng miền, đồng thời tạo điều kiện để thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ. Trong công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ ngoài việc xem xét đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích công tác theo quy định, còn tiến hành kiểm tra kiến thức đối với các ứng viên về chức vụ dự kiến bổ nhiệm, nhất là đối với những trường hợp có nhiều ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn cơ bản như nhau, cần phải xem xét thêm về năng lực, kinh nghiệm công tác hoặc đối với vị trí, chức vụ ở những đơn vị mũi nhọn, tính chất công việc nhạy cảm.

Để tạo động lực khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu trong học tập, công tác và chiến đấu, Công an tỉnh ban hành quy định về phân loại thi đua, chấm điểm thi đua hàng tháng đối với cá nhân cán bộ, chiến sĩ bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; tổ chức trao thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại lễ chào cờ hàng tháng trong toàn quân, qua đó kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thi đua lập công. Đồng thời, nghiên cứu, ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang” dưới dạng “cẩm nang cầm tay” quy định nguyên tắc, nội dung ứng xử của cán bộ, chiến sĩ theo những chuẩn mực cơ bản khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức, công dân và trong mối quan hệ giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày. Thành lập “Quỹ nghĩa tình đồng đội trong lực lượng Công an tỉnh Hà Giang” nhằm phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, kịp thời hỗ trợ đồng chí, đồng đội và nhân dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn...

Từ những việc làm thiết thực trong học học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác. Năm 2020, Công an tỉnh đạt và vượt 63/70 chỉ tiêu Bộ giao, các phong trào thi đua trong toàn lực lượng được đẩy mạnh; tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng công an đã xây dựng nhiều mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở. Trong lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự giảm 13,6%; tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt 98,7%; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 90%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 45/45 vụ, đạt 100%. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; Hà Giang là điểm sáng của cả nước trong phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới… Hiện nay, nhiều huyện có 100% Trưởng Công an xã, thị trấn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tinh thần, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt.

Với những thành tích trên, năm 2020, Công an tỉnh đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an và Bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; Tỉnh ủy Hà Giang công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Gần đây nhất, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng 4 lần... Đây là những minh chứng sinh động, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh học tập và làm theo lời Bác.

Nguyễn Lân