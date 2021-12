"Vườn dưa 4.0" ở Hà Giang, ý tưởng đoạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên

BHG - Hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là một trong những yêu cầu cấp thiết để hòa vào dòng chảy phát triển kinh tế của đất nước. Bài toán về năng suất, chất lượng, cũng như tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản sẽ tìm ra lời giải từ việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, năng động nắm bắt thị trường. Người tiên phong cho ý tưởng khởi nghiệp ứng dụng KHCN, đổi mới, sáng tạo ở Hà Giang là anh Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc HTX Hợp tác xã Thanh niên Phương Tiến, thôn Nà Thài, xã Phương Tiến (Vị Xuyên). Anh Tiến là người đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào đầu tư sản xuất với dự án “Vườn dưa 4.0". Ý tưởng khởi nghiệp của anh Tiến đã đoạt giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 do Tỉnh đoàn tổ chức. Mô hình là một minh chứng cho sự đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng KHCN theo tinh thần Kế hoạch số 16, ngày 12.1.2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, HTX tỉnh Hà Giang đến năm 2025.

Anh Nguyễn Xuân Tiến đạt giải Nhất với ý tưởng “Vườn dưa 4.0 và nhân rộng cho thanh niên khởi nghiệp Hà Giang” trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh Tỉnh đoàn tổ chức vừa qua

Theo anh Nguyễn Xuân Tiến chia sẻ: Nắm bắt thực trạng canh tác nông nghiệp Hà Giang hiện nay cho thấy, đại đa số nông dân vẫn sản xuất theo lối canh tác truyền thống, với các hộ riêng biệt nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất thủ công, công nghệ thấp, thụ động trong sản xuất và tiêu thụ, rủi do cao do phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và thị trường. Cùng với đó, quá trình sản xuất thường cho ra các sản phẩm chất lượng kém, không ổn định, giá trị hàng hóa thấp, và đặc biệt là vấn đề kiểm soát quy trình sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, qua tìm hiểu trên các trang mạng và đi thực tế tại một số tỉnh, thành phố phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, anh đã mạnh dạn đầu tư mô hình canh tác nông nghiệp thông minh với việc làm hơn 1.500m2 nhà lưới tại xã Phương Tiến để trồng các loại dưa như: dưa lưới, dưa chuột, dưa lê… Thành công bước đầu đã mở ra hướng đi mới để anh mở rộng thêm hơn 2.000m2 nhà lưới tại xã Phong Quang. Tại đây, anh đã đưa một số loại dưa mới vào trồng, chủ đạo là giống dưa lê Bạch Ngọc và dưa lưới. Các loại dưa này đều sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình nhà màng của anh Nguyễn Xuân Tiến

Tại vòng Chung kết cuộc thi Ý tưởng Thanh niên khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên Hà Giang năm 2021 diễn ra vừa qua, ý tưởng “Vườn dưa 4.0 và nhân rộng cho thanh niên khởi nghiệp Hà Giang” của anh Nguyễn Xuân Tiến đã xuất sắc vượt qua 21 ý tưởng khác để đạt giải Nhất cuộc thi. Để hiện thực hóa ý tưởng này, anh Nguyễn Xuân Tiến sẽ đầu tư mở rộng nâng diện tích nhà màng quy mô tổng thể dự án lên 5.600m2 với hệ thống quản lý, sản xuất nông nghiệp thông minh. Qua đó, sẽ tạo ra mô hình ứng dụng công nghệ để có vườn canh tác tưới tự động, theo dõi nhiệt độ vườn, treo cây, thông gió, làm mát, và sưởi ấm cho cây, cây trồng được bảo vệ và chăm sóc một cách tốt nhất. Đặc biêt, dự án không có tác động đến môi trường xung quanh và cho sản phẩm rau quả sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm của anh Tiến được áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại

Được biết, ngày 12.1.2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND, về đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, HTX tỉnh Hà Giang đến năm 2025. Trong Kế hoạch này, có nội dung xây dựng “hệ sinh thái khởi nghiệp” trong đó tập trung vào lực lượng thanh niên. Thông qua việc thực hiện Kế hoạch số 16 trên, sẽ tạo cơ hội cho các Startup của tỉnh sẽ có thêm những hỗ trợ, bổ sung thêm kiến thức về kinh doanh trong khởi nghiệp, về việc vận dụng KHCN, về vai trò của chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học cho phát triển kinh tế, lập nghiệp của bản thân. Và đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng của hoạt động Đoàn thanh niên, trong đó có những startup như anh Nguyễn Xuân Tiến trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh.

Việc anh Nguyễn Xuân Tiến tiên phong ứng dụng KHCN cao trong khởi nghiệp hiện nay được coi là một hướng đi mới và sẽ đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của người tiêu dùng và được người tiêu dùng tin tưởng. Và ý tưởng trên của anh Tiến sẽ là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, góp phần giảm nghèo và cần được nhân rộng ra nhiều mô hình trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Hồng Cừ