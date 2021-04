Khơi nguồn cho phụ nữ khởi nghiệp

BHG - Với sự hỗ trợ từ nhiều chương trình cùng phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó, những năm gần đây, nhiều hội viên phụ nữ thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) đã mạnh dạn khởi nghiệp, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình, khẳng định vị thế người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của chị Đặng Thị Điềm, thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì).

Nhiều năm trước, cuộc sống của chị Hoàng Thị Liên, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Quang Tiến gặp rất nhiều khó khăn, do chồng mất sớm, một mình nuôi dạy con thơ. Nắm được hoàn cảnh khó khăn của chị, Hội LHPN thị trấn Vinh Quang đã tư vấn và hỗ trợ chị tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH. Năm 2015, chị được vay 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại và mua 5 con lợn nái về nuôi sinh sản. Nhờ chăm sóc đúng hướng dẫn của cán bộ thú y nên đàn lợn của chị sinh trưởng, phát triển tốt. Sau hơn 1 năm chị bán được 112 con lợn giống (bình quân mỗi con 10-15 kg) thu về khoảng 130 triệu đồng.

Nhận thấy chăn nuôi là hướng đi hiệu quả, chị tiếp tục đầu tư phát triển theo hướng chăn nuôi tổng hợp, vừa nuôi lợn nái vừa nuôi vịt bầu thương phẩm với số lượng đàn vịt trên 100 con/lứa, mỗi năm xuất bán từ 2 – 3 lứa. Bình quân một năm nguồn thu từ chăn nuôi đem lại cho chị khoảng 80 – 100 triệu đồng. Cách đây 2 năm, chị đã trả hết nợ cho ngân hàng và thoát diện hộ nghèo. Chị Liên tâm sự: Từ khi chồng mất, gia đình mất đi trụ cột, tôi lại chỉ ở nhà làm nông nên cuộc sống của 2 mẹ con rất khó khăn. Với sự hỗ trợ của Hội LHPN thị trấn, tôi đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, nhờ thu nhập từ chăn nuôi khá ổn định nên tôi có điều kiện sửa sang lại nhà ở và chăm lo cho con cái học hành.

Cũng được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, chị Hà Thị Thủy, hội viên Chi hội tổ dân phố 2 lại lựa chọn khởi nghiệp từ kinh doanh hàng tạp hóa và may mặc. Khi còn nhỏ, chị được làm quen với việc khâu vá, đường kim, mũi chỉ nên rất có năng khiếu và “duyên” với nghề. Sau khi được vay vốn, chị mua sắm thêm trang thiết bị, vật dụng và không ngừng nghiên cứu về thị hiếu khách hàng cũng như tự học hỏi nâng cao tay nghề. Nhờ đó khách hàng tìm đến cửa hàng của chị ngày càng đông. Bình quân một tháng, thu nhập từ nghề may cũng đem lại cho chị từ 5 – 6 triệu đồng. Chị Thủy cho biết: Trước đây, tôi cũng đã làm nghề may mặc, nhưng quy mô nhỏ và chủ yếu tranh thủ làm vào buổi tối. Sau khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, tôi quyết định đầu tư thêm máy móc và tập trung làm nghề may. Bây giờ, có công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống của gia đình nhờ đó cũng được cải thiện đáng kể.

Học tập tấm gương của chị Liên, chị Thủy, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn Vinh Quang đã mạnh dạn khởi nghiệp, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ những cách làm hay, hướng đi mới để cùng nhau làm giàu. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do phụ nữ làm chủ như: Mô hình chăn nuôi gà của chị Đặng Thị Điềm, thôn Quang Tiến; kinh doanh dịch vụ lưu trú của chị Phạm Thị Giang, tổ 2; kinh doanh dịch vụ ăn uống của chị Nguyễn Thị Cúc, tổ 2…

Để vận động, tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, Hội LHPN thị trấn Vinh Quang thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện, vọng của hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp mở các lớp tập huấn để chị em nắm được kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, cũng như lựa chọn hướng đi khởi nghiệp phù hợp. Ngoài ra, Hội chủ động giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng dư nợ từ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH do Hội quản lý trên 8 tỷ đồng, giúp hàng trăm lượt hội viên được vay vốn.

Đồng chí Hoàng Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Vinh Quang, cho biết: Để tiếp tục khơi nguồn cho phụ nữ khởi nghiệp, thời gian tới, Hội LHPN thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động để tạo khí thế thi đua phát triển kinh tế, kinh doanh, khởi nghiệp trong các chi hội. Tiếp tục hỗ trợ chị em tiếp cận, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, nguồn quỹ hỗ trợ. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ để giúp chị em tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, biến những thử thách thành cơ hội, trở thành tấm gương phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG