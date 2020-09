Cô gái Tày và khát vọng đưa hình ảnh Hà Giang ra thế giới

BHG - Giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hà Giang với đông đảo bạn bè, du khách thông qua dự án làm du lịch cộng đồng là cách mà cô gái Tày Hoàng Thị Hảo, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang) đang thực hiện để khởi nghiệp, kiến tạo tương lai.

Hoàng Thị Hảo nhận giải Nhất Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn lần thứ I” do T.Ư Đoàn tổ chức.

Hoàng Thị Hảo, sinh năm 1987 tại Hà Giang. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Hảo được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm phát triển cộng đồng miền núi CMD Hà Giang, cán bộ Dự án Giáo dục cho tổ chức phi Chính phủ Plan tại Việt Nam; sau đó, làm việc tại UBND xã Ngọc Đường (Tp. Hà Giang). Trong quá trình công tác, cô nhận thấy phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đang phát triển mạnh mẽ; các cấp, các ngành đều quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Với đức tính cần cù, chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm, Hảo muốn khởi nghiệp, kiến tạo một tương lai cho mình.

Phối cảnh Dự án “Green blessing - Trồng rau hữu cơ gắn với phát triển du lịch có trách nhiệm”.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, nhu cầu xã hội; Hảo nhận thấy tỉnh đang tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; lượng khách du lịch đến Hà Giang không ngừng tăng qua các năm, đặc biệt là khách quốc tế. Với vốn tiếng Anh có sẵn và kinh nghiệm tiếp xúc với các đối tác người nước ngoài trước đây, Hảo quyết định mở homestay để khởi nghiệp. Tháng 12.2017, Hao tea homestay and vegetarian restaurant ra đời, đánh dấu bước ngoặt khởi nghiệp của cô. Ngay sau khi ra đời, Hao tea homestay and vegetarian restaurant phát triển mạnh, thu hút đông đảo du khách quốc tế; nhưng, lượng thực phẩm hữu cơ không đủ cung cấp vì yêu cầu của khách hàng được sử dụng rau sạch và du lịch trải nghiệm ngày càng cao.

Với mục tiêu làm du lịch an toàn, đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu, tạo môi trường thân thiện, ấm áp, gần gũi như khách du lịch đang được ở chính ngôi nhà của họ nên Hảo nghĩ đến việc làm du lịch kết hợp phát triển cộng đồng trồng rau hữu cơ; vừa tăng sinh kế cho bà con, đồng thời du khách sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm. Để hiện thực hóa ý tưởng này, Hảo không ngừng học hỏi, trau dồi ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực các nước trên thế giới và văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh để giới thiệu cho du khách; thường xuyên đi tiền trạm, kiểm tra, khám phá các địa điểm du lịch mới, cung đường mới, tìm nơi trồng rau sạch.

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, Dự án “Green blessing - Trồng rau hữu cơ gắn với phát triển du lịch có trách nhiệm” ra đời. Green blessing - mang ý nghĩa màu xanh an lành được chọn tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn lần thứ I” do T.Ư Đoàn tổ chức vào tháng 11.2018 tại Cần Thơ và vinh dự đạt giải Nhất. Tháng 12.2018, Hao Tea hostel and vegetarian restaurant được mở rộng quy mô và đến tháng 4.2019, Công ty TNHH Công nghệ, Thương mại và Dịch vụ du lịch GB ra đời. Hiện tại, công ty của Hảo tập trung phát triển nhà hàng ăn chay với thực phẩm hữu cơ (Organic food), ký túc xá và xây dựng khu nghỉ dưỡng cho khách du lịch trong và ngoài nước dựa vào nông trại hữu cơ (Organic farm - Organic farming) với đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Anh chuyên nghiệp.

Để thu hút thêm nhiều du khách, Hảo chủ động kết nối với các bạn người nước ngoài, đó là những vị khách cũ, đồng nghiệp cũ, tình nguyện viên mà Hảo đã từng có thời gian làm việc cùng; bán dịch vụ du lịch trên các kênh bán hàng online, ký kết cung cấp dịch vụ với AGODA.COM; BOOKING.COM; mở trang wed, kinh doanh với Google, trang cá nhân trên facebook; đăng ký thành viên trong mạng lưới tình nguyện viên quốc tế, mạng lưới hỗ trợ khách du lịch quốc tế… Qua đó, nhiều du khách quốc tế đã biết đến và lựa chọn Công ty TNHH Công nghệ, Thương mại và Dịch vụ du lịch GB để đồng hành trong du lịch khám phá tại Hà Giang. Từ khóa Hao tea dần trở thành top đầu trên Google khi khách du lịch tìm kiếm về dịch vụ du lịch Hà Giang; khách du lịch sau khi trải nghiệm các dịch vụ của Hao tea đều có những đánh giá 5* và phản hồi rất tốt. Trung bình, mỗi ngày Hảo tiếp đón khoảng 40 du khách, doanh thu bình quân mỗi tháng gần 100 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 5 lao động thường xuyên với mức lương từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ khởi nghiệp cho bản thân, Hảo tích cực dạy tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, làm du lịch, đào tạo lái xe máy chở khách du lịch cho nhiều lao động nông thôn có việc làm, tăng thu nhập.

Với thành tích đạt được, Hảo vinh dự được nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; “Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo”; “Gương mặt trẻ tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp năm 2018”; Chủ tịch UBND tỉnh, BCH T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen, Giấy khen.

Trăn trở về hành trình khởi nghiệp, Hảo tâm sự: “Các bạn trẻ như tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp; từ việc lên ý tưởng, đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi nguồn vốn đến cách quản lý, vận hành mô hình sao cho hiệu quả. Để thúc đẩy ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp của ĐVTN, các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận KHKT, phương thức lập đề án, phương án sản xuất, kinh doanh, kỹ năng quản trị kinh doanh; cơ chế, chính sách; đánh giá tính khả thi của dự án; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, khơi dậy trong ĐVTN hoài bão, khát vọng sống có ích; tạo cơ hội phát triển “ý tưởng khởi nghiệp” cho thanh niên”.

Khởi nghiệp thành công cho bản thân, nhưng điều đặc biệt ý nghĩa hơn là Hảo đã truyền cảm hứng khởi nghiệp cho ĐVTN và luôn khát vọng đưa hình ảnh của Hà Giang đến với nhiều du khách quốc tế hơn nữa.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN