Khi công an chính quy về xã

BHG - Thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 – 2021”, sau gần 2 năm triển khai, lực lượng Công an chính quy ở cơ sở trên địa bàn huyện Yên Minh đã khẳng định vai trò nòng cốt và phát huy hiệu quả trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở địa phương.

Công an xã Thắng Mố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Trần Việt, Trưởng Công an huyện Yên Minh cho biết: Được sự ủng hộ, nhất trí của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân, từ đầu tháng 3.2020, Công an huyện đã bố trí xong vị trí Trưởng Công an xã và đảm bảo mỗi xã, thị trấn có đủ 5 Công an xã chính quy. Tham mưu cho Huyện ủy ra nghị quyết chỉ đạo thành lập 18 Chi bộ Công an xã, thị trấn trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn. Lực lượng Công an chính quy điều động về xã đều đào tạo bài bản chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy ưu điểm trong nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở và được nhân dân tin tưởng. Tình hình ANTT được hạn chế rõ rệt, đặc biệt là ở địa bàn biên giới, các điểm nóng.

Theo thống kê của Công an huyện, từ khi Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, nhiều vụ phạm pháp có dấu hiệu phức tạp được phát hiện sớm, xử lý kịp thời; số lượt tin báo, tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân tăng lên từ 30 vụ năm 2020 lên 43 vụ năm 2021. Số vụ việc liên quan đến ANTT được giải quyết ngay tại cơ sở tăng, hạn chế các vụ việc chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện giải quyết. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, hiệu quả; 100% các xã đạt tiêu chí NTM về QP-AN; đã chuyển hóa thành công địa bàn xã Đường Thượng ra khỏi diện phức tạp về ANTT… Không chỉ phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo ANTT ở cơ sở, Công an chính quy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò xung kích trong phòng, chống dịch Covid – 19 khi nhiều địa phương bùng phát dịch trên diện rộng. Đồng thời, tích cực hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững.

Xã Ngọc Long có địa bàn rộng, dân cư đông với 25 thôn, trên 1.600 hộ và có vị trí địa lý giáp ranh với huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng nên tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Đây cũng là điểm nóng dịch Covid – 19 của huyện Yên Minh từ cuối tháng 10 đến nay. Lực lượng Công an chính quy phân công về xã trong gần 2 năm qua không chỉ góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở mà còn đóng góp tích cực vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết đại hội Đảng các cấp tới nhân dân; huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ công tác giáo dục. Đặc biệt, đây là một trong những lực lượng tuyến đầu và đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian qua. Chủ tịch UBND xã Ngọc Long Nguyễn Văn Quốc chia sẻ.

Ngoài hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc bố trí Công an chính quy các xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn ban đầu như thiếu hụt cán bộ tại các đội nghiệp vụ Công an huyện, đặc biệt là khối cảnh sát điều tra; cán bộ Công an chính quy bố trí về xã là người địa phương ít, chưa thông hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán địa phương nên khó khăn trong tiếp cận địa bàn, triển khai các phương án đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào; hiện mới có 8 xã có trụ sở làm việc, nhà công vụ cho Công an xã, 10 xã, thị trấn cơ sở vật chất đang gặp khó khăn, thiếu thốn khi phải ở ghép, làm việc ghép… Lực lượng Công an huyện Yên Minh mong muốn tỉnh quan tâm, mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ gắn với tập huấn trao đổi kinh nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; bổ sung thêm biên chế cho các đơn vị, xem xét ưu đãi tuyển dụng lực lượng Công an xã trước đây, chiến sĩ nghĩa vụ là người địa phương, đã được đào tạo chuyên môn, đảm bảo sự ổn định, chiến lược lâu dài về công tác cán bộ; sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà công vụ cho những xã đang thiếu thốn.

Bài, ảnh: DUY TUẤN