Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2022

BHG - Sáng 27.12, Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng (QS - QP) và xây dựng Đảng năm 2022. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh ta có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã được quán triệt Nghị quyết lãnh đạo năm 2022 của Quân ủy Trung ương; nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác QS - QP năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu 2 và Tỉnh ủy 9 tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác QS - QP, xây dựng KVPT Quân khu và công tác xây dựng Đảng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022, đồng thời khẳng định: Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, năm Trung ương triển khai nhiều hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; thách thức an ninh phi truyền thống tác động không nhỏ đến nước ta, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh. Song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Kiện toàn ban chỉ đạo khu vực phòng thủ (KVPT) các cấp; tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp có một phần thực binh trên địa bàn Tây Bắc hoàn thành xuất sắc; chỉ đạo diễn tập KVPT cấp tỉnh; diễn tập các phương án ở các cấp đã có nhiều đổi mới và đều hoàn thành tốt, nhiều cuộc hoàn thành xuất sắc. Đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Các tiềm lực, thế trận trong phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ được quan tâm, đầu tư hiệu quả, nhiều công trình có tính lưỡng dụng cao. LLVT Quân khu tích cực chủ động phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống và thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, dân chủ được mở rộng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường. Công tác đối ngoại quốc phòng tham gia tích cực, hiệu quả, thực chất.

Các đại biểu dự chúc mừng sau ký kết.

Hội nghị thống nhất cao với những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo nhiệm vụ QS- QP và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2022. Phân tích làm rõ những khuyết điểm, hạn chế và giải pháp khắc phục; để xuất nhiều giải pháp, nhóm giải pháp để Đảng ủy tập trung lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phòng họp Đảng ủy mới.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS - QP và công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng ủy Quân khu; khẳng định rõ Quân khu 2 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá là điểm sáng về công tác QS - QP năm 2021. Khái quát nhanh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có ảnh hưởng đến nhiệm vụ QS - QP, an ninh trong thời gian tới. Định hướng một số nội dung quan trọng và gợi mở những chủ trương, giải pháp để Đảng ủy Quân khu nghiên cứu, vận dụng, bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo năm 2022.

Hội nghị đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu 2 với Tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS - QP địa phương; xây dựng, hoạt động phòng thủ Quân khu và công tác xây dựng Đảng.

Tin, ảnh: Trường Dũng (Báo Quân khu 2)