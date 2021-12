Chung sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

BHG - Phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đi tuần tra, thành lập các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự ở các thôn, bản… Đó là những việc làm thiết thực, đa dạng, phong phú mà thời gian qua, nhân dân khu vực giáp biên trên địa bàn Đồn Biên phòng Phó Bảng (Đồng Văn) đã và đang chung sức cùng chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng (Đồng Văn) và nhân dân thôn Lũng Thầu, xã Sà Phìn tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: TƯ LIỆU

Đồn Biên phòng Phó Bảng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 21,654 km với 5 xã, thị trấn biên giới, trong đó có 14 thôn giáp biên. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Những năm gần đây, tình hình thiên tai, dịch bệnh, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, cùng với địa hình hiểm trở đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự của đơn vị. Song bằng nỗ lực bám xóm, gần dân, địa bàn đơn vị quản lý đã cơ bản ổn định, nhân dân đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, nhân dân tích cực phối hợp với BĐBP chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Thiếu tá Ma Đức Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phó Bảng, cho biết: Bằng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và sự phối hợp có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và 5 xã, thị trấn, đơn vị đã tham mưu cho địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Đến nay, phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân an tâm phát triển kinh tế.

Thôn Lũng Thầu, xã Sà Phìn là một trong những thôn tiêu biểu tích cực tham gia công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, nên tình hình an ninh, trật tự luôn được giữ vững. Hiện thôn có 30 hộ, 143 khẩu, 100% đồng bào là dân tộc Mông; trong đó có 11 hộ tham gia tự quản đường biên mốc giới, với 1 tổ tự quản đường biên cột mốc và 1 tổ tự quản về an ninh trật tự; tất cả các tổ và hộ gia đình đều hoạt động tích cực, phát huy hiệu quả cao, khi có vụ việc kịp thời thông báo cho BĐBP và chính quyền địa phương có hướng giải quyết nhanh chóng, chính xác. Ông Ly Chá Phìn, Trưởng thôn Lũng Thầu cho biết: Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng thường xuyên đến tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền, Pháp lệnh BĐBP, các văn bản của nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới… Từ đó, nhân dân luôn nhiệt tình, trách nhiệm cùng lực lượng BĐBP tham gia các đợt tuần tra theo định kỳ; phát quang đường biên, mốc giới; tích cực đề phòng, tố giác tội phạm, xây dựng thôn ngày càng ổn định.

Khác với 13 thôn giáp biên, thôn Tả Kha, thị trấn Phố Bảng là một trong những thôn có điều kiện phát triển kinh tế, địa bàn này trước kia xuất hiện những “điểm nóng” về an ninh trật tự. Những năm gần đây, “điểm nóng” này được chính quyền và nhân dân giải quyết bằng việc xây dựng, củng cố các tổ an ninh trật tự tại thôn. Ông Giàng Mí Dính, Bí thư Chi bộ thôn Tả Kha, cho biết: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thôn luôn chú trọng công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tham gia thực hiện hiệu quả công tác tự quản an ninh trật tự. Cán bộ, nhân dân chủ động phối hợp với BĐBP nắm chắc tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm. Nhờ đó đường biên, mốc giới, an ninh, trật tự luôn đảm bảo, nhân dân yên tâm lao động, kinh doanh, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, trên địa bàn Đồn Biên phòng Phó Bảng quản lý có 9 tập thể, 123 gia đình tham gia tự quản đường biên, cột mốc; 14 tập thể, 112 thành viên tham gia tự quản an ninh, trật tự. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị phối hợp với 128 lượt Công an và 132 lượt Dân quân tuần tra, kiểm soát đường biên mốc giới; phối hợp với đoàn viên, thanh niên của 5 xã phát quang đường tuần tra 13 lần. Đặc biệt, từ khi phía Trung Quốc có chủ trương xây dựng các công trình trên biên giới, đã có hơn 500 lượt người dân của 5 xã biên giới địa bàn đơn vị phụ trách cùng BĐBP tham gia giám sát.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn tiếp tục tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền sâu rộng tới các gia đình của 14 thôn giáp biên đồng lòng, chung sức tích cực tham gia các hoạt động tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phát huy hiệu quả hoạt động của các tập thể, cá nhân hộ dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho yêu cầu phát triển KT - XH khu vực biên giới.

Xuân Minh