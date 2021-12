Má Lé duy trì các tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự

BHG - Bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) có vai trò, ý nghĩa quan trọng, là một trong những tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương. Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của người dân và nòng cốt là lực lượng Công an xã, ANTT trên địa bàn xã Má Lé (Đồng Văn) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Lãnh đạo xã và lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Tiêu chuẩn bảo đảm ANTT được xây dựng gồm 5 tiêu chí và được chấm điểm, đánh giá, xếp loại theo từng năm. Là xã biên giới, địa bàn rộng, nhiều thôn biên giới cách xa trung tâm; trên 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số... Trước những khó khăn đó, năm qua, xã Má Lé đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn cũng như trên tuyến biên giới. Năm 2021, các tiêu chí đảm bảo ANTT được xã duy trì và đạt 100%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong năm, chỉ có những vụ tranh chấp nhỏ, không gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội.

Ông Vừ Xìa Sính, người dân thôn Ma Xí A, xã Má Lé cho biết: Thời gian trước đây, tình trạng mất ANTT tại các thôn vẫn thường xuyên xảy ra. Ban đầu chỉ là những xích mích nhỏ giữa hàng xóm, láng giềng, giữa thanh niên với nhau… nhưng không được giải quyết dứt điểm nên xảy ra xô xát. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, mỗi khi xảy ra vấn đề gì, cán bộ thôn, lãnh đạo xã, Công an xã xuống tận nơi hỏi thăm, động viên, tuyên truyền cho người dân, đồng thời cũng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nên ai cũng đồng tình. Người dân bắt đầu nhận thức được việc tố giác tội phạm và chung tay giữ gìn ANTT là trách nhiệm của mình để giữ thôn làng bình yên.

Phó Trưởng Công an xã Má Lé, Vàng Mí Páo cho biết: Xác định lực lượng Công an xã đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các lực lượng Quân sự xã, Đồn Biên phòng Lũng Cú tổ chức tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm trên địa bàn. Trong năm, Công an xã phối hợp thực hiện duy trì tuần tra canh gác ban đêm tại 12 thôn được 86 buổi. Duy trì các chốt chặn trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, kịp thời nắm bắt những vấn đề nóng để giải quyết. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân. Nhờ đó, trên địa bàn không có tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế.

Đồng chí Ly Mí Ná, Chủ tịch UBND xã cho biết: Má Lé trước đây là địa bàn khá phức tạp, tuy nhiên đến nay ANTT cơ bản được đảm bảo. Để giữ vững tiêu chí ANTT, UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTT; đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện, UBND xã củng cố lại các Tổ hòa giải tại các thôn, tổ chức lắp đặt Hòm thư tố giác tội phạm. Đồng thời, công khai số điện thoại của lãnh đạo chủ chốt xã, Công an xã tại nhà văn hóa các thôn, thành lập các Tổ tự quản... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, để người dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ.

Bài, ảnh: My Ly