Quân khu 2 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021

BHG - Sáng 28.12, Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự, quốc phòng (QS – QP) năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tham luận tại hội nghị.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS – QP. Một số kết quả nổi bật đạt được như: Tổ chức luyện tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được 348 cơ sở; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La, Điện Biên, Vĩnh Phúc và diễn tập khu vực phòng thủ các huyện đều đạt kết quả khá, giỏi; 100% các đơn vị tổ chức diễn tập phòng, chống bão lụt, diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt; các địa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu được giao; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Tại Hà Giang, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ tại Vị Xuyên, Yên Minh và thành phố Hà Giang được 21,4 ha; huy động 775 lượt cán bộ, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai… Một số đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 gồm: Phòng Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Quang Bình, Quản Bạ, Bắc Quang, Trung đoàn 877…

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tích cực chủ động thực hiện tốt việc tham mưu cho Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng nhân dân ngày càng vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các LLVT trong tỉnh và các sở, ngành thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển KT – XH, củng cố quốc phòng, an ninh; tổ chức giao ban chặt chẽ ở tất cả các cấp, trong đó làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị địa bàn, nhất là trên tuyến biên giới; qua đó kịp thời tham mưu, xử lý giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không phát sinh điểm nóng. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả… Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các LLVT của tỉnh thường xuyên theo dõi quản lý, nắm chắc tình hình trên địa bàn; chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022 đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng; tiếp tục chỉ đạo các LLVT tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh; duy trì có hiệu quả các chốt kiểm soát cố định và tổ cơ động làm tốt nhiệm vụ quản lý biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch covid-19…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các Quyết định khen thưởng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ