Phát huy vai trò đảng viên trong Bộ đội Biên phòng

BHG - Với mong muốn khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, các đảng viên sẽ tham gia công tác tại địa phương, cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chung tay xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh, những năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới là chiến sỹ, đặc biệt là chiến sỹ người dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho các chiến sĩ.

Vào những ngày đầu tháng 9, chúng tôi có dịp đến xã Lao Chải (Vị Xuyên), nơi công tác của cựu quân nhân Biên phòng Sùng Mí Vản. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Vản cho biết: Tham gia nhập ngũ vào lực lượng BĐBP tỉnh vào tháng 10.2002, sau thời gian huấn luyện, được đơn vị cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Do đặc thù công việc, đơn vị chưa kịp tổ chức kết nạp, khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chuyển hồ sơ về Đảng ủy xã Lao Chải để tổ chức kết nạp Đảng cho anh. Hiện nay, anh được bầu giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Lao Chải.

Đồng chí Giàng Văn Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết: Đồng chí Sùng Mí Vản là đảng viên trẻ, tâm huyết với công việc, luôn phát huy tốt những kiến thức, kỹ năng được tôi luyện trong quân ngũ để áp dụng vào thực tiễn. Từ đó tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã triển khai hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu giao. Do vậy, nhiều năm qua, đồng chí Vản được tập thể Ban CHQS xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ở thôn vùng cao đặc biệt khó khăn Pao Mã Phìn, xã Tả Ván (Quản Bạ), Bí thư Chi bộ Vàng Mí Phòng, cựu quân nhân BĐBP không chỉ là đảng viên gương mẫu, người đi đầu trong mọi lĩnh vực, mà còn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Được biết, năm 2011, trong lúc cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài tuần tra biên giới, không may anh Phòng dẫm phải mìn do chiến tranh biên giới để lại, quả mìn phát nổ khiến anh hỏng một bàn chân. Mặc dù đi lại khó khăn do phải dùng chân giả, song những năm qua, anh luôn sát cánh cùng nhân dân vùng biên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Thôn Pao Mã Phìn có 70 hộ, 300 khẩu, 100% là dân tộc Mông; Chi bộ thôn có 19 đảng viên, phần lớn là đảng viên trẻ, hàng năm Chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Đề án phát triển đảng viên là chiến sỹ nghĩa vụ, từ năm 2011 đến nay, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức kết nạp 513 đảng viên, phần lớn là người dân tộc thiểu số đang cư trú tại các xã, thị trấn biên giới. Để góp phần tạo nguồn cán bộ cho địa phương trước mắt cũng như lâu dài, Đảng ủy BĐBP tỉnh mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho các chiến sĩ mới, đồng thời chỉ đạo các Đồn Biên phòng thường xuyên liên hệ với Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện cử chiến sĩ tham gia khóa bồi dưỡng. Đa số đảng viên được kết nạp từ trong quân ngũ, sau khi trở về địa phương đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; phát huy tốt năng lực, sở trường cũng như kinh nghiệm học được ở môi trường quân đội.

Đại tá Đào Hồng Hà, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định: Hàng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đều có công văn đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đảng viên xuất ngũ đã kết nạp từ BĐBP phấn đấu phát triển trở thành cán bộ cơ sở; còn đối với các chiến sỹ được cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng được chuyển hồ sơ về địa phương theo dõi, tổ chức kết nạp và chuyển Đảng chính thức. Các đảng viên này đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu vận động gia đình, người thân và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp sức vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP tỉnh)