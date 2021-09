Ngành Quân khí khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ

BHG - Vũ khí, trang bị kỹ thuật đa dạng, nhiều chủng loại, nhiều nước sản xuất, sử dụng lâu năm, phần lớn đã qua chiến đấu, chất lượng và tính đồng bộ thấp, trong khi đó ngân sách bảo đảm còn hạn chế, trang thiết bị kỹ thuật từng bước được đầu tư, nâng cấp nhưng chưa nhiều. Vì vậy, công tác bảo đảm kỹ thuật nói chung, duy trì hệ số kỹ thuật vũ khí, đạn dược nói riêng để phục vụ các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu… của các đơn vị gặp không ít khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành Quân khí Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên và theo định kỳ, niêm cất, lắp đặt các trang thiết bị phòng, chống cháy nổ cho các kho, từng bước củng cố phương tiện cất giữ ...

Kiểm tra việc ứng dụng sáng kiến thực tế tại Kho Quân khí.

Những năm qua, ngành Quân khí Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ thị của cấp trên về bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật; tổ chức tiếp nhận, cấp phát cho các đơn vị kết hợp thu hồi đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời tiến hành kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng súng, pháo, khí tài, đạn dược, rà soát các lô đạn ngòi liều kém chất lượng, kịp thời cách ly và tổng hợp đề nghị cấp trên thu hồi xử lý; thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, trang bị, đôn đốc các đơn vị sửa chữa tủ súng, giá súng; củng cố các phương tiện quản lý, cất chứa đạn, chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ kho tàng, an toàn trong quản lý, sử dụng vũ khí.

Với khối lượng công việc lớn, ngành Quân khí Bộ CHQS đã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tỷ mỷ, kết quả hàng năm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Vũ khí, trang bị có nhu cầu sửa chữa vừa, lớn đề nghị cấp trên đưa về quân khu để sửa chữa, tăng cường phối hợp với cơ quan nghiệp vụ cấp trên để bảo đảm trang thiết bị, vật tư, tài liệu quản lý vũ khí. Các loại vũ khí sau khi được bảo dưỡng, sửa chữa và cấp đổi bảo đảm yêu cầu về hệ số trang bị, kỹ thuật, đồng bộ tốt. Công tác quản lý số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn được nâng cao nên thời gian qua ngành Quân khí luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao theo kế hoạch, không để xảy ra mất an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngành Quân khí có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ chuyên môn giỏi, đi đôi với việc xây dựng tổ chức biên chế cơ quan hợp lý, xây dựng hệ thống kho tàng phù hợp yêu cầu phát triển của LLVT tỉnh. Đồng thời gắn bồi dưỡng cán bộ, nhân viên với mục tiêu yêu cầu xây dựng con người, lao động có kỹ thuật, năng xuất, hiệu quả, luôn sáng tạo để từng bước vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, tiếp thu phát triển nhân tố mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng của ngành mình.

Ngoài ra luôn bảo đảm trang bị kỹ thuật kịp thời, chính xác, chủ động, sát thực tiễn, tham mưu đề xuất các biện pháp, tổng hợp biên soạn những nội dung về tư liệu, tài liệu để phục vụ cho các đơn vị; góp phần cùng LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Giữ vững mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đây là sức mạnh nội lực để xây dựng ngành Quân khí Bộ CHQS tỉnh không ngừng lớn mạnh và phát triển.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới ngành Quân khí Bộ CHQS tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, cũng như tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kỹ thuật quân khí, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn