Hướng về Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

BHG - Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, phong trào thi đua Quyết thắng lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19.10.1946 – 19.10.2021) đã được cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của các đơn vị trong tỉnh.

Chiến sỹ Trung đoàn 877 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Với nội dung thực hiện: Hướng vào xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thường xuyên kiện toàn, kịp thời bổ xung và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, luyện tập chỉ huy cơ quan; duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; kết hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu, kịp thời đề xuất giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở không để lan rộng, kéo dài.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo” CBCS LLVT tỉnh nỗ lực thực hiện nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Trong đó, các chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa, tập trung đột phá giải quyết khâu yếu, mặt yếu, tạo động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từng bước xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh, tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện kỷ luật góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ. Tuyên truyền về công tác SSCĐ, huấn luyện, tuyển quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị LLVT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, luyện tập chuyển trạng thái, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ nghiêm kỷ luật. Đồng thời bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Trong tuyển quân năm 2021 với 100% chỉ tiêu, chất lượng chính trị, văn hóa của tân binh ngày càng được nâng cao. Với tinh thần thi đua xung kích hướng về kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2, CBCS LLVT tỉnh luôn phấn đấu trở thành lực lượng đi đầu trong thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội tại đơn vị cũng như trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc làm cụ thể. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh tích cực đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa. Trong 2 năm qua, Bộ CHQS tỉnh tích cực hưởng ứng Chương trình xây dựng nhà cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với 8 nhà, tổng số tiền 505 triệu đồng, huy động 16.350 ngày công, giúp 659 hộ đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu. Bên cạnh đó xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, “Áo ấm cho em”, “Hũ gạo tiếp bước em tới trường” mang lại hiệu quả thiết thực…

Đi đôi với các hoạt động huấn luyện, SSCĐ, LLVT tỉnh đã tập chung xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và Hội đồng quân nhân vững mạnh; chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, vì vậy qua phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên 8 tháng, 100% các Chi, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Nghành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi góp phần nâng cao đời sống CBCS. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” làm tốt công tác bảo vệ kho tàng, không để mất mát, cháy nổ xảy ra.

Với những kết quả trên, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 đã không ngừng được đẩy mạnh, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, được thể hiện sinh động trên tất cả các mặt công tác, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và giáo dục truyền thống cách mạng của LLVT Quân khu 2. Từ đó, góp phần thúc đẩy mỗi CBCS trong LLVT tỉnh khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong tình hình mới cũng như trong xây dựng, củng cố Khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Phan Văn Đô (Bộ CHQS tỉnh)