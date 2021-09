Chi bộ Công an xã Tả Nhìu phát huy vai trò lãnh đạo đảm bảo ANTT

BHG - Chi bộ Công an xã Tả Nhìu (Xín Mần) được thành lập ngày 1.4.2021 theo Đề án của UBND tỉnh đưa Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã đã phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Ngay từ khi mới thành lập, Chi bộ đã nghiêm túc quán triểt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; giao nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi đảng viên gắn với thực hiện công tác chuyên môn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét ngay khi Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã.

Công an xã Tả Nhìu ra quân tuần tra trên địa bàn.

Đến nay, Công an xã Tả Nhìu đã tham mưu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giải quyết dứt điểm 15 vụ mâu thuẫn trong dân, đạt 100% số vụ; xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ/14 đối tượng, trong đó lĩnh vực trật tự xã hội 6 vụ, 6 đối tượng; hôn nhân gia đình 1 vụ, 2 đối tượng; quản lý hành chính 1 vụ, 6 đối tượng; chuyển Công an huyện xử lý theo quy định 1 vụ, 2 đối tượng; thành lập mới 2 mô hình tự quản về ANTT; xây dựng 1 mô hình điển hình về ANTT và 4 mô hình “Dân vận khéo”; kiện toàn 12 tổ tự quản về ANTT tại 12 thôn; 13 tổ hòa giải; 7 mô hình tự quản và bồi dưỡng, xây dựng 5 tập thể, 15 cá nhân điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ động triển khai công tác phối hợp giữa Công an xã với quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, các thôn được tăng cường, như: Phối hợp tuyên truyền pháp luật 35 buổi/8.500 lượt người nghe; tổ chức cho 877 hộ ký cam kết đảm bảo ANTT gắn với xây dựng Nông thôn mới...

Để phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Chi bộ Công an xã Tả Nhìu ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, nêu cao vai trò của đảng viên tham gia phát biểu, góp ý mang tính xây dựng và có chất lượng. Trong sinh hoạt, ngoài quán triệt các văn bản, nội dung sinh hoạt còn tập trung vào các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị, định hướng trọng tâm trong tháng, thảo luận về giáo dục chính trị tư tưởng, phê bình và tự phê bình, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; biến quyết tâm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của ngành vào hành động thực tế của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động từ chỉ huy đến cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm công việc, tinh thần phục vụ nhân dân.

Từ kết quả công tác, tập thể Chi bộ Công an xã được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; 5 lượt tập thể, 15 lượt cá nhân Công an xã được các cấp khen thưởng.

Bài, ảnh: Trung Thành (Công an huyện Xín Mần)