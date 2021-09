Công an tỉnh ra mắt các kênh tương tác trực tuyến với nhân dân trên nền tảng mạng xã hội

BHG - Sáng 23.9, Công an tỉnh tổ chức lễ ra mắt các kênh tương tác trực tuyến với nhân dân trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và các đại biểu ấn nút ra mắt các kênh tương tác trực tuyến với nhân dân trên nền tảng mạng xã hội.

Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong mọi tình huống, trên cơ sở nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị công an địa phương; đồng thời báo cáo, xin ý kiến tham vấn của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Công an tỉnh đã ban hành Đề án ứng dụng mạng xã hội trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các ứng dụng trên nền tảng internet kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, huy động nhân dân tích cực phản ánh về các vấn đề liên quan đến ANTT và các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, còn cung cấp dịch vụ công trực tuyến về các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Qua đó, giúp lực lượng Công an làm tốt công tác bảo đảm ANTT theo đúng phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Tin, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)