Công an xã Phố Là đảm bảo an ninh biên giới

BHG - Đồng Văn là huyện có địa bàn rộng, đường biên giới trải dài, với 9 xã, thị trấn giáp biên; lực lượng Công an huyện luôn nỗ lực, vượt qua những gian khó của địa hình, khí hậu khắc nghiệt để giữ vững an ninh khu vực biên giới. Trong đó, nổi bật là Công an xã Phố Là là điểm sáng về thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo vệ an ninh đường biên, vừa tuyên truyền người dân tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; được người dân tin tưởng, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tuần tra đường biên.

Xã Phố Là với địa hình đa số là núi, đá giăng trùng điệp, với 13 cột mốc từ 378 – 390; đường biên giới dài 9,412 km tiếp giáp nước bạn Trung Quốc. Đồng bào đa số là dân tộc thiểu số như: Pu Péo, Cờ Lao, Mông, Hán... Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, Công an xã luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng xây dựng kế hoạch đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự biên giới; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới, nâng cao cảnh giác với các thế lực thù địch, loại tội phạm về tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, nắm tình hình diễn biến những vấn đề nổi cộm trên địa bàn, những kiến nghị của người dân, tìm hiểu rõ nguyên nhân, để giải quyết nhanh chóng. Ông Giàng Mí Páo, thôn Pín Tủng là người có uy tín chia sẻ: Đồng bào ở khu vực giáp biên thường truyền tai nhau, là vượt biên trái phép qua đường rừng sang Trung Quốc lao động sẽ được trả công cao từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/ngày, nắm được tình hình nguy hiểm, tôi đã báo ngay cho lực lượng Công an xã bám địa bàn, đến từng hộ dân khu vực giáp biên, tuyên truyền hàng giờ bằng tiếng địa phương, giúp đồng bào thấu hiểu sự nguy hiểm khi cố tình vượt biên trái phép. Nhờ có công tác tuyên truyền, vận động khéo léo của các chiến sỹ công an giúp đồng bào thay đổi tư duy, tập trung phát triển trồng trọt, chăn nuôi trên chính mảnh đất của Tổ quốc.

Công an xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh những khu vực quan trọng yếu.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 luôn được Công an xã chú trọng, tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công dân lao động từ vùng dịch về thực hiện cách ly, không tự ý trốn ra ngoài gây hoang mang cho người dân. Từ tháng 1 – 15.8.2021 đã cách ly tập trung 34 trường hợp tại khu cách ly của xã, 93 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà. Ông Mua Sè Lử, thôn Sán Trồ tâm sự: Các chiến sỹ công an thường xuyên đi cùng các hội, đoàn thể của xã tuyên truyền tới từng người dân, cách phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo tiêu chí 5k, đảm bảo an toàn nhất cho mình và những người xung quanh. Hạn chế ngồi giao lưu trò chuyện, tập trung đông người, không bắt tay, chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết, chuyên tâm vào phát triển kinh tế gia đình.

Thiếu tá Triệu Long Pú, Trưởng Công an xã Phố Là cho biết: Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trên các tuyến biên giới, Công xã luôn làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ; gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Thời gian tới, tăng cường tuyên truyền người dân không tái trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy gây nghiện, thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; tích cực đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm vi phạm về vận chuyển gia súc, gia cầm, thủy sản nhập khẩu trái phép qua khu vực biên giới; tiếp tục tăng cường công tác tuần tra bảo vệ an ninh đường biên, mốc giới, đảm bảo sự yên bình cho nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: THÁI KHANG