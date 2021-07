Bảo đảm tốt vũ khí, khí tài trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu

BHG - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Bước vào mùa huấn luyện năm 2021, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với tinh thần tự lực, sáng tạo, Bộ CHQS tỉnh đã bảo đảm đầy đủ vũ khí, khí tài phục vụ huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bảo dưỡng vũ khí ở Kho K64, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Tư liệu

Là đơn vị quân sự địa phương, vũ khí, khí tài được trang bị, quản lý một số loại thiếu đồng bộ, xuống cấp, cơ sở vật chất hạ tầng cho bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất còn những hạn chế nhất định. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, quản lý, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật; gắn thực hiện nhiệm vụ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Để duy trì tốt hệ số kỹ thuật của vũ khí, khí tài theo đúng quy định, Ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại thực lực vũ khí, khí tài hiện có và xác định đầy đủ mức độ, chất lượng của từng loại để xây dựng kế hoạch sửa chữa, phục hồi, tăng hạn sử dụng nhằm nâng cao hệ số kỹ thuật và bảo đảm độ tin cậy cho nhiệm vụ huấn luyện. Từ đó, các đơn vị tích cực kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, quản lý chặt chẽ không để hư hỏng, mất mát hoặc xuống cấp do nguyên nhân chủ quan, góp phần thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng ngành Quân khí của tỉnh vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, nghành Quân khí tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các bước chuẩn bị và sử dụng vũ khí, khí tài bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt đã làm tốt các nội dung như: Chuẩn bị sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, kiểm định chất lượng, sửa chữa và niêm cất.

Công tác huấn luyện kỹ thuật được xây dựng nền nếp, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết gắn với thực hành; chú trọng huấn luyện, hướng dẫn cán bộ, nhân viên kỹ thuật thực hiện đúng thứ tự, đủ nội dung công việc theo quy trình.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, việc đảm bảo an toàn cho hệ thống kho tàng, trạm, xưởng đặc biệt được các đơn vị coi trọng. 100% kho vũ khí – đạn được sắp xếp ngăn nắp, đúng tiêu chuẩn. Hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý, thống kê, điểm nghiệm được thực hiện theo đúng quy định, 100% súng bộ binh được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ, có tủ bảo quản an toàn, đạt hệ số sử dụng cao, sẵn sàng cấp phát thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Với tinh thần, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ, việc giữ gìn, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật ngày càng được nâng lên. Nhiều cán bộ,chiến sỹ đã có kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, chủ động, sáng tạo trong công tác. Năm 2020, ngành Quân khí có 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các sáng kiến đều có tính thực tiễn, tính ứng dụng cao, đảm bảo tốt các yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

Trung tá Nguyễn Thế Khơi, Trưởng ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Công tác Quân khí đòi hỏi phải làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, công sức bỏ ra nhiều. Xuất phát từ thực tiễn công việc, cán bộ, chiến sỹ luôn chịu khó nghiên cứu, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí, khí tài đảm bảo đầy đủ, kịp thời phục vụ huấn luyện, SSCĐ, nhất là không để xảy ra mất an toàn về người và vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.

Với kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2019.

ĐĂNG KHOA