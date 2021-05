Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xín Mần

BHG - Chiều 16.5, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, Trưởng đoàn công tác 198 của BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Xín Mần cùng các thành viên đã có buổi làm việc với UBBC huyện Xín Mần nhằm nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh kết luận buổi làm việc với UBBC huyện Xín Mần.

Nhằm chuẩn bị tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 23.5, Tiểu ban an ninh trật tự, UBBC huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình có liên quan đến công tác bầu cử, tại các địa bàn diễn ra bầu cử, các tổ bầu cử, địa điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri nơi bỏ phiếu. Kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề, vụ việc nảy sinh ảnh hưởng xấu đến công tác bầu cử; nắm chắc mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh trật tự. Qua công tác kiểm tra 158/158 khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách theo đúng Luật Bầu cử. Ngoài ra, huyện cũng đã xây dựng phương án vận chuyển phiếu bầu từ Tổ bầu cử về UBBC xã, UBBC huyện và quá trình vận chuyển kết quả bầu cử từ huyện về tỉnh. Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chuyên môn từ huyện xuống cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền đến với mọi tầng lớp nhân dân… Song song với công tác chuẩn bị bầu cử, huyện Xín Mần cũng đã triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác 198 yêu cầu UBBC huyện Xín Mần báo cáo thêm về việc chuẩn bị phương án bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung, bởi hiện tại trên địa bàn huyện còn có 7 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung và 140 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà; đảm bảo cung cấp nguồn điện cho cuộc bầu cử; tập huấn, bố trí lực lượng chức năng bảo vệ hòm phiếu…

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị: UBBC huyện Xín Mần tiếp tục tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các điểm bỏ phiếu; rà soát lại số lượng cử tri; đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các điểm bỏ phiếu; các lực lượng vũ trang nắm tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trên tuyến biên giới; chuẩn bị kỹ các phương án, phương tiện, máy móc phòng chống thiên tai; kịp thời nắm bắt dư luận và các vấn đề liên quan đến công tác bỏ phiếu, phấn đấu tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất...

Tin, ảnh: Văn Long