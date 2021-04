Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50

BHG - Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong LLVT tỉnh về mục đích, ý nghĩa chiến lược của cuộc vận động. Qua đó, đã tạo sự lan tỏa tới mọi CBCS, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện…

Kiểm tra công tác bảo dưỡng súng máy cao xạ 14.5 mm ở Kho K64.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã triển khai các biện pháp cụ thể, như: Ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo; lập kế hoạch tổ chức thực hiện; tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu; quản lý tốt việc cán bộ, chiến sĩ CBCS sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, an toàn công tác bảo quản vũ khí, ngày kỹ thuật; quán triệt, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể CBCS nắm chắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động.

Các đơn vị đã thống nhất hệ thống sổ, sách đăng ký; thống kê, mẫu biểu các cấp theo từng chuyên ngành; bảo đảm đủ hệ thống bảng biển đối với các nhà kho, khu kỹ thuật; duy trì và thực hiện tốt công tác kiểm kê, điểm nghiệm; tăng cường kiểm tra công tác quản lý vũ khí, trang bị, kho tàng; loại bỏ các nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra cháy, nổ kho tàng; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật, nhất là đội ngũ trực tiếp quản lý, khai thác trang bị; chú trọng tuyển chọn, đào tạo, phát triển những người có phẩm chất, năng lực tốt đồng thời rà soát, điều chỉnh các đối tượng cán bộ có phẩm chất, năng lực chuyên môn yếu làm nhiệm vụ ở các kho và các vị trí trọng yếu; quản lý số, chất lượng, đồng bộ nhà kho, nhà xe, khu kỹ thuật các cấp…

Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), bảo đảm trang bị, phương tiện bảo hộ cho người lao động; tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân lực, chính sách, tài chính, quân y thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn bồi dưỡng độc hại, bảo đảm chính sách cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật trực tiếp làm việc trong môi trường nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại theo quy định. Triển khai và duy trì chặt chẽ, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, diễn biến tư tưởng, quản lý và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và luyện tập các phương án phòng thủ, chống phá hoại, cháy nổ, mất mát; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn về quy chế bảo mật, an toàn mạng máy tính, Internet; quy định sử dụng mạng Internet, mạng LAN trong cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, nghị định về các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn; đưa các nội dung về an toàn giao thông vào chương trình huấn luyện tại chức hàng năm của cơ quan, đơn vị. Duy trì công tác kiểm định xe ô tô; phối hợp với công an tổ chức kiểm tra xe quân sự, nhất là các dịp lễ, Tết, ngày nghỉ để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm; kiên quyết dừng hoạt động đối với phương tiện không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, không đủ giấy tờ và không đội mũ bảo hiểm. Tiếp tục xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông… tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm theo quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, duy trì tốt tình trạng kỹ thuật của các loại phương tiện khi tham gia giao thông như: Mang đầy đủ các loại giấy tờ quy định khi tham gia giao thông, tổ chức phát động thi đua, ký cam kết an toàn giao thông giữa các cơ quan, đơn vị, các bộ phận và từng cá nhân…

Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn ngân sách, vật tư kỹ thuật đúng mục đích, có hiệu quả bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác của LLVT tỉnh; kiểm tra, phân loại VKTBKT cấp 5, tận dụng chi tiết, cụm chi tiết còn tốt để dồn lắp, sửa chữa VKTB; các đơn vị đã chủ động huy động nguồn ngân sách hỗ trợ của địa phương và ngân sách tự cân đối đầu tư cho xây dựng, củng cố cơ sở kỹ thuật nhằm phát huy có hiệu quả trong thực hiện các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động.

Để Cuộc vận động 50 đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021 – 2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn giao thông gắn với hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân”, thông qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể CBCS; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn VKTBKT, kho tàng, trạm xưởng, giảm thiểu các vụ mất ATGT và vi phạm trật tự ATGT, phát huy nghiên cứu sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, sử dụng vật tư, ngân sách chặt chẽ có hiệu quả.

Bài, ảnh: Lê Tử Trường