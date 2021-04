Bộ CHQS tỉnh tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

BHG - Những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu 2 và của BTV Tỉnh ủy với mục tiêu để ngày Bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tuyên truyền công tác bầu cử cho chiến sỹ mới. Ảnh: CTV

Thực hiện hướng dẫn của Quân khu 2 và tỉnh về giới thiệu cán bộ quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử, bảo đảm đúng số lượng, thành phần và chất lượng đề ra. Sau hai vòng hiệp thương các cấp, cán bộ quân sự đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 1 đồng chí, cấp huyện 11 đồng chí và cấp xã 184 đồng chí.

Để làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ bầu cử, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. Tích cực tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức, như phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, hệ thống truyền thanh nội bộ, các thiết chế văn hóa của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở kết hợp sử dụng pa-nô, khẩu hiệu, tranh cổ động đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tính chủ động, tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”, hoạt động thi đua trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh được triển khai toàn diện, sôi nổi, đạt hiệu quả thiết thực. Nhất là trong việc xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn, bầu những đại biểu tiêu biểu có đức, tài, xứng đáng đại diện cho toàn dân với số phiếu tập trung cao nhất, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử.

Xác định công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là thời điểm trước, trong và sau bầu cử, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác luyện tập và phối hợp với các lực lượng duy trì trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử với phương châm: Tích cực, chủ động, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, tăng cường huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, giữ vững ANCT - TTATXH, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; phối hợp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẵn sàng về lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu; rà soát các kế hoạch, phương án tác chiến; đặc biệt là duy trì ANTT tại các đơn vị bầu cử, kịp thời xử lý tình huống phức tạp tại các điểm bầu cử. Đẩy mạnh các hoạt động của “Lực lượng 47” các cấp trong ngăn ngừa, đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, chấp hành kỷ luật quân đội; tổ chức lực lượng đảm bảo an toàn đến từng điểm bầu cử, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin tưởng lực lượng vũ trang tỉnh cùng toàn thể cán bộ, nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh