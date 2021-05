Công an tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

BHG - Ngày 7.5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tới Công an các huyện, thành phố, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (Cuộc vận động). Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị; tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, việc khó, việc còn tồn đọng; xây dựng nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nhất là tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người Công an cách mạng. Xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tận tụy “vì nhân dân phục vụ”, nhiều việc làm và nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của lực lượng Công an Hà Giang được nhân dân gửi thư cảm ơn, khen ngợi, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thể hiện vai trò “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an Hà Giang trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND.

Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc được biểu dương tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phan Huy Ngọc biểu dương những kết quả của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động: Tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững ổn định; chỉ số cải cách hành chính ngày càng được nâng cao; xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhiều gương người tốt việc tốt, hành động cao đẹp, nghĩa cử nhân văn, gương tận tụy với công việc và phục vụ nhân dân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự giác của CBCS, chuyển trọng tâm từ việc “học tập” sang “làm theo” với nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực hơn; tiếp tục duy trì thực hiện tốt các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”…

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 3 năm thực hiện Chỉ thị 04 và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân