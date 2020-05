Hội nghị trực tuyến đảm bảo an ninh trật tự trong phòng, chống thiên tai

BHG - Ngày 22.5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong phòng, chống thiên tai và triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong lực lượng Công an nhân dân. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; Công an các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang.

Hội nghị đã được nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào và chiến sỹ cả nước nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22.5.1946 – 22.5.2020); quán triệt triển khai Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ước thiệt hại khoảng từ 1 đến 1,5% GDP/năm… Đảng, nhà nước đã có nhiều chủ trương lãnh đạo và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đối với tỉnh Hà Giang, chỉ riêng trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều trận mưa to, gió lốc, sạt lở đất làm chết 6 người, bị thương 13 người; tài sản của nhà nước và của nhân dân bị thiệt hại ước tính trên 84 tỷ đồng. Cũng trong năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 61 vụ cháy làm 2 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 10 tỷ đồng…

Thời gian qua, Công an Hà Giang đã quán triệt sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có bão lũ xảy ra. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, huấn luyện, quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống thiên tai, phối hợp tốt với các cấp, các ngành tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu để tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố nghiêm túc quán triệt, chủ động tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước và của nhân dân. Khẩn trương tổ chức khắc phục có hiệu quả thiệt hại sau thiên tai. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn xử lý nghiêm hoạt động của các loại tội phạm và phần tử xấu lợi dụng thiên tai, lụt, bão để hoạt động phá hoại, gây mất trật tự an ninh hoặc lợi dụng chiếm đoạt tài sản của nhà nước và của nhân dân…

ĐÌNH ANH