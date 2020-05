Xứng danh đơn vị điển hình tiên tiến

BHG - Với chức năng tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý xuất, nhập cảnh (XNC) theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, kế hoạch của Bộ Công an. Trong những năm qua, Phòng Quản lý XNC đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh giao ban nghiệp vụ . Ảnh: Trung Thực

Nét nổi bật trong thời gian qua của đơn vị là tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác quản lý XNC; nhất là các quy định về thủ tục, trình tự cấp Hộ chiếu phổ thông, Giấy thông hành XNC cho công dân; tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn. Chủ động quản lý, nắm chắc về thời gian, thời hạn tạm trú, mục đích nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài; không để hình thành các địa điểm tập trung đông người nước ngoài gây phức tạp về ANTT, đồng thời tham mưu tổ chức các hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về XNC,… cho các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú thường xuyên có người nước ngoài lưu trú kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, lực lượng Quản lý XNC thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố giải quyết thủ tục XNC cho người nước ngoài đảm bảo đúng pháp luật, quy trình công tác và yêu cầu nghiệp vụ.

Kết quả từ năm 2015 đến nay, Phòng Quản lý XNC đã tổ chức 89 hội nghị tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý XNC; các nội dung chính liên quan đến 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho gần 11 nghìn lượt người tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý trên 260 nghìn lượt người nước ngoài/170 quốc tịch tạm trú trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố và lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra 453 lượt/431 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh, trung tâm ngoại ngữ, yoga trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh đã phát hiện xử lý 111 vụ/10 tổ chức/125 cá nhân vi phạm quy định pháp luật về XNC; phối hợp giải quyết 05 vụ/10 đối tượng người Trung Quốc vi phạm hình sự, xử lý 11 vụ/16 người nước ngoài vi phạm hành chính, 02 vụ/03 đối tượng người nước ngoài gây rối trật tự công cộng; 20 vụ/24 người nước ngoài bị tai nạn giao thông và giải quyết 83 vụ/151 người nước ngoài liên quan đến các vụ việc khác.

Trong công tác cải cách hành chính, đơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hoá, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) về XNC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân. Với phương châm “5 tăng, 3 giảm”; cụ thể, tăng số lượng CBCS trực tiếp thực hiện công tác giải quyết TTHC; tăng thời gian làm việc để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân; tăng số lượng TTHC được giải quyết trước hạn quy định; tăng cường ý thức, trách nhiệm, thái độ làm việc của CBCS trước công việc, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ; tăng cường tuyên truyền pháp luật gắn với tuyên truyền cải cách hành chính của lực lượng Công an nói chung và lực lượng Quản lý XNC nói riêng. Bên cạnh đó, giảm thời gian giải quyết TTHC về XNC; giảm giấy tờ, thủ tục không cần thiết; giảm chi phí cho người dân. Đặc biệt hiện nay, 100% TTHC về XNC đều được giải quyết theo quy trình tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa với tiêu chí nhanh gọn, thuận tiện, niêm yết công khai các TTHC liên quan lĩnh vực XNC. Cùng với đó là gắn hòm thư góp ý, thông báo số điện thoại đường dây nóng tại nơi tiếp dân để ghi nhận những kiến nghị phản ánh của các tổ chức, cá nhân khi có vấn đề phát sinh. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác cũng như tạo dựng được niềm tin ở nhân dân đối với CBCS lực lượng Quản lý XNC.

Ngoài việc tập trung làm tốt công chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được cấp ủy Chi bộ Phòng Quản lý XNC quan tâm thực hiện, bám sát chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên. Chú trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trong điều hành giải quyết công việc. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho CBCS yên tâm công tác. Cùng với đó, đơn vị luôn chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội từ thiện, hướng về cơ sở.

Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”; trong 5 năm qua, Phòng Quản lý XNC đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; Chi bộ liên tiếp đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh”; đơn vị đạt “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân”. Trong đó, các năm 2015, 2017, 2018 đơn vị đều được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; năm 2016 được nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” của Tổng cục Xây dựng lực lượng và nhiều Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng.

Phát huy mạnh mẽ những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và CBCS Phòng Quản lý XNC tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác chuyên môn, tích cực đổi mới, năng động, sáng tạo trên mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng lực lượng Quản lý XNC ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Diệu Loan