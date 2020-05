BHG - Trong những ngày này, toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) tỉnh nhà đang dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điểm nhấn là tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020.

Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ trọng án tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 được lực lượng Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trên trận tuyến đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). Với trọng trách đó, toàn lực lượng đã thi đua sôi nổi, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT. CBCS đều thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm với công việc, không ngại khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí trong công tác, chiến đấu. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đi đầu trên các lĩnh vực công tác.

Thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị thuộc lực lượng An ninh nhân dân luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn; phối hợp với các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang thực hiện tốt các quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển KT – XH ở địa phương. Triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương lên thăm, làm việc tại tỉnh và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn. Công tác điều tra án về xâm phạm an ninh quốc gia với tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 100%; các vụ án đều hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố, phục vụ tốt các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật…

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn ra sức lập công, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Toàn lực lượng đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; tích cực triển khai công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý triệt để các băng, nhóm, đường dây tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm có tổ chức hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”... Phát hiện, tiếp nhận và xử lý gần 4.000 vụ việc với gần 6.000 đối tượng phạm pháp hình sự; kiến nghị nhiều giải pháp cảnh báo, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm; góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, không để phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành trên địa bàn.

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có vai trò, vị trí quan trọng; là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực ANTT. Công tác này tiếp tục có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực; góp phần quan trọng trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT, góp phần kìm chế và làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT; duy trì các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; kiện toàn và củng cố các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, tổ tự quản, đội thanh niên xung kích… Đây thực sự là những mô hình tự quản đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo ANTT địa bàn, CBCS còn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và đời sống xã hội. Đối với các tổ chức đoàn, hội các cấp trong lực lượng đã phát huy tốt vai trò xung kích tham gia xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an tỉnh. Triển khai thường xuyên, sâu rộng các phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”... Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa sâu sắc. Giai đoạn 2015 - 2020, đoàn viên, thanh niên và toàn lực lượng Công an tỉnh đã tình nguyện tham gia hiến hàng nghìn đơn vị máu; tham gia các chiến dịch tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, xây dựng Nông thôn mới với tổng giá trị quà tặng trên 8 tỷ 237 triệu đồng.

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 của lực lượng Công an tỉnh là: Mỗi CBCS đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần, thái độ và văn hoá ứng xử của CBCS khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân có sự chuyển biến ngày càng tiến bộ hơn.

Cùng với đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên chú trọng phát hiện, biểu dương, xây dựng các điển hình tiên tiến, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, trực tiếp giữ gìn ANTT ở các địa bàn khó khăn, phức tạp. Ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, công tác và chiến đấu. Điển hình như: Liệt sĩ Thượng úy Lưu Minh Thức, cán bộ Công an huyện Yên Minh đã dũng cảm hy sinh trong truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm vào ngày mùng 2 tết Nguyên đán Mậu Tuất; noi gương người đồng chí, toàn lực lượng đã dấy lên phong trào thi đua, học tập tấm gương hy sinh dũng cảm vì nước quên thân vì dân phục vụ. Nhiều hoạt động dũng cảm, tận tụy, mưu trí, sáng tạo đã lan tỏa sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân đánh giá cao và khen ngợi. Những tấm gương không quản ngại hiểm nguy trong công tác cứu hộ, cứu nạn; cứu giúp người bị nạn thoát khỏi đám cháy; cứu sống người bị đuối nước, bị nạn dưới sông... Đây là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, đã lan tỏa nhiều hành động đẹp trong toàn Công an tỉnh, như: Nhặt được tài sản, trả lại người đánh rơi, kịp thời hiến máu cứu người trong tình huống nguy cấp, kịp thời giúp sản phụ sinh con dọc đường qua cơn nguy kịch, giải cứu học sinh bị lừa đi làm thuê,... và rất nhiều hoạt động nhân văn được lan tỏa rộng khắp trong toàn lực lượng, tô thắm hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ CAND “Vì nhân dân phục vụ”.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh được các cấp, các ngành tặng thưởng các danh hiệu thi đua, nhiều hình thức khen thưởng. Bảng vàng truyền thống của lực lượng Công an tỉnh trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” không thể kể hết những thành tích đáng tự hào đã đạt được... Mỗi CBCS đều là những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp đảm bảo ANTT, vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

