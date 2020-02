Đồn Biên phòng Thanh Thủy sơ kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

BHG - Ngày 19.2, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và Đảng ủy 5 xã biên giới huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, các tổ an ninh tự quản của 5 xã biên giới đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng các nguồn tin có giá trị, giúp cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Để thực sự phát huy được sức mạnh của toàn dân, trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, 5 xã Biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, để mỗi người dân nhận thức vai trò và nhiệm vụ của mình trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong tháng 1 và 2 năm 2020, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và Đảng ủy 5 xã biên giới đã duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động. Thường xuyên phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đội, trạm công tác Biên phòng và các đoàn thể của xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. chỉ đạo lực lượng dân quân, công an 5 xã và các đội, trạm công tác Biên phòng của đơn vị, tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; xây dựng và kiện toàn các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-9 và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện để kịp thời giải quyết tốt các vụ việc, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

