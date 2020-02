BHG - Trong những năm qua, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) luôn được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quản Bạ chú trọng. Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương đã xây dựng, thành lập nhiều mô hình hay, cách làm linh hoạt được người dân đồng tình hưởng ứng và phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải giữ gìn ANTT tại cơ sở” thôn Vả Thàng I, xã Cao Mã Pờ mặc dù mới thành lập nhưng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các thành viên Tổ tự quản ký cam kết thực hiện nhiệm vụ.

Anh Tẩn Sấn Mìn - Trưởng thôn Vả Thàng I, Tổ trưởng Tổ tự quản, tự phòng, tự hòa giải cho biết: Thôn Vả Thàng I nằm gần trung tâm xã, toàn thôn có 62 hộ, 308 khẩu. Những năm qua, đời sống kinh tế của các hộ đều có nhiều chuyển biến tích cực; vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Nhằm thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 - 2020”. Tháng 8 năm 2019, xã Cao Mã Pờ đã họp, thống nhất chọn thôn Vả Thàng I làm điểm triển khai, thực hiện mô hình “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn ANTT tại cơ sở”; gồm 1 tổ trưởng, 2 tổ phó và 4 thành viên là các cán bộ thôn, bản, gồm: Trưởng thôn, Bí thư chi đoàn, cán bộ thú y, người có uy tín... Qua đó, tổ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã trong nắm bắt tình hình ANTT; nhận diện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, gây rối ANTT; các đối tượng có dấu hiệu tuyên truyền với những luận điệu sai trái, kích động, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, chống phá Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Đồng thời Làm tốt các công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từng bước loại bỏ, bài trừ các hủ tục...

Nhờ đó, tình hình ANTT tại địa phương được đảm bảo, góp phần vào công tác phát triển, xây dựng quê hương trên mọi lĩnh vực; giúp cơ sở làm tốt công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cam kết cùng nhau thực hiện tốt các nội quy, hương ước ở địa phương… Trong năm 2019, toàn thôn có 44 hộ đạt gia đình văn hóa và 9 hộ đạt 3 năm liền trở lên; đời sống kinh tế người dân trong thôn có nhiều chuyển biến tích cực, bình quân lương thực đạt 350kg/người/năm; nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/người/năm; đời sống văn hóa từng bước được nâng cao, 100% gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia; công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin giữa thôn và xã thường xuyên được cập nhật, các phong trào văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; không di cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, người dân tự do sang Trung Quốc lao động giảm đáng kể; không còn trường hợp phụ nữ bỏ đi khỏi địa bàn không rõ lý do...

Đại úy Trịnh Viết Trượng, Trưởng Công an xã Cao Mã Pờ cho biết: Sau gần một năm triển khai thực hiện, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn ANTT tại cơ sở” thôn Vả Thàng I đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại các thôn, xã biên giới. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với xã nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT trong toàn xã, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cơ quan, đoàn thể và các tổ chức thành viên; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tạo môi trường ổn định, lành mạnh để người dân yên tâm phát triển KT – XH, QP - AN tại địa phương.

Bài, ảnh: Vương Mai