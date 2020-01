Mang bình yên đến từng xóm bản

Xuân 2020 - Khi những tia nắng Xuân Canh Tý 2020 len lỏi khắp bản làng, góc phố, nhà nhà chuẩn bị vui Tết, đón Xuân cũng là lúc lực lượng Công an huyện Mèo Vạc gần dân, sát dân, thầm lặng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện tuần tra, kiểm soát giao thông đường thủy.

Là huyện có địa hình hiểm trở, đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, đời sống nhân dân nhiều vất vả, nhận thức người dân còn nhiều hạn chế… do vậy ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, thời gian qua lực lượng Công an huyện Mèo Vạc không ngại khó khăn, nắm bắt địa bàn, thường xuyên, tích cực gần dân, sát dân để hiểu phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của người dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền tới nhân dân các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANTT; những tấm gương điển hình trong phòng, chống tội phạm; cấp phát tài liệu giáo dục pháp luật lồng ghép vào các hội nghị, hội thảo, họp thôn, xóm... Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với đời sống hàng ngày của người dân. Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các phong trào đảm bảo ANTT, như: Dòng họ tự quản; mô hình dòng họ an toàn giao thông, cổng trường an toàn giao thông; mô hình tự quản về ANTT và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã…; tham gia các chương trình xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; ngày thứ 7 tình nguyện; thường xuyên quan tâm và động viên lực lượng công an xã, công an viên các thôn, xóm.

Lãnh đạo huyện trao nhà ở cho người có công.

Thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện cho biết: Việc gần dân, sát dân giúp cán bộ, chiến sỹ dễ dàng thực hiện hoạt động nghiệp vụ, phát hiện các vụ vi phạm pháp luật. Trong thực thi nhiệm vụ, lực lượng Công an huyện luôn thực hiện nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, đảm bảo quân số; đề cao vai trò của người dân; phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ANTT, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Đồn biên phòng Xín Cái và Sơn Vĩ làm tốt tuần tra biên giới, nhờ đó kịp thời phát hiện và xử lý những đối tượng vi phạm Quy chế biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi hàng cấm;…

Công an huyện kiểm tra phương tiện giao thông.

Nhằm đảm bảo ANTT dịp Xuân Canh Tý, Công an huyện triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề công tác để tổ chức thực hiện; bám sát, dự đoán tình hình sát thực tế liên quan ANTT để chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn các hành vi buôn bán pháo nổ; hạn chế mức thấp nhất các trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ và đường thủy; xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Giữa trùng trùng, điệp điệp núi đá tai mèo, những tia nắng mùa Xuân luôn đồng hành cùng lực lượng Công an huyện Mèo Vạc mang lại hơi ấm, sự bình yên đến với tất cả mọi người.

Bài, ảnh: HẢI SƠN