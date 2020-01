Để mùa Xuân thêm ý nghĩa

Xuân 2020 - Bước vào Xuân mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà tự hào với những thành tích trên tất cả các lĩnh vực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (ATXH), tạo môi trường thuận lợi cho sự hòa nhập và phát triển của mảnh đất biên cương địa đầu Tổ quốc.

Bình yên địa đầu Tổ quốc. Ảnh: Trung Thực

Năm Kỷ Hợi đã qua, với bao sự đổi thay no ấm trong từng mái nhà, làng bản, ngõ phố. Lực lượng Công an Hà Giang với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, sôi động với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương. Mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trên trận tuyến bảo vệ ANCT, giữ gìn trật tự ATXH, với trọng trách đó, toàn lực lượng thi đua sôi nổi, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Lực lượng CAND đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chủ trương, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT. CBCS đều thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc, không ngại khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí trong công tác, chiến đấu.

Trên lĩnh vực đảm bảo ANCT, mặc dù còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, tuy nhiên các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế đến địa bàn. Chủ động triển khai nắm tình hình việc sắp xếp, bố trí nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phục vụ công tác bảo vệ ANCT nội bộ. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống no ấm, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giám đốc Công an tỉnh Hầu Văn Lý trao quyết định cho Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Ảnh: Trung Thực

Trong công tác đảm bảo trật tự, ATXH, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; các lễ hội, sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án; kiên quyết tấn công, truy bắt các đối tượng phạm tội, ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đảm bảo trật tự ATXH. Cơ quan Công an đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố chủ động các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần làm giảm và đẩy lùi tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Để đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2021” để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Đến nay, đã bố trí 37 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an tại 17 xã. Đề án này đang tiếp tục được toàn lực lượng triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Song song với nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, trong năm qua, những hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được lực lượng CAND các cấp quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng Nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Toàn lực lượng đã vận động ủng hộ và CBCS quyên góp được trên 7,6 tỷ đồng, hiến gần 300 đơn vị máu, hỗ trợ trên 600 ngày công, 170 tấn xi măng... góp phần đảm bảo an ninh xã hội. Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, các đơn vị sôi nổi thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực. Tính đến nay, toàn lực lượng đã nhận hỗ trợ 44 hộ xây dựng nhà ở. Đây là một trong những nội dung hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, được toàn lực lượng triển khai kịp thời, hiệu quả, nhận được sự nhất trí, đồng tình của cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân. Xuân mới này, có thêm những ngôi nhà kiên cố, vững chắc, giúp những hộ cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo đón Xuân ý nghĩa.

Xuân Canh Tý đang về trong niềm tin và hy vọng ngập tràn của mọi người, hòa trong không khí xuân trong lành và ấm áp, CBCS Công an Hà Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thêm nhiều thành tích để mùa Xuân càng thêm ý nghĩa.

Nguyễn Lân