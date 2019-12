Thực hiện tốt vai trò tham mưu xây dựng KVPT tỉnh vững chắc

BHG - Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho tỉnh có chủ trương, giải pháp đúng, trúng trong xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước hết, tập trung quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện. Tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng KVPT. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng KVPT… tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương cơ sở tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân, trước hết là cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện, Bộ CHQS tỉnh và cơ quan quân sự các địa phương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền mở rộng đối tượng, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục quốc phòng và an ninh. Tích cực tiến hành công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng KVPT.

Để góp phần xây dựng “Thế trận lòng dân”, tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần của KVPT, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác chính sách hậu phương quân đội, “Đền ơn đáp nghĩa”; từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã huy động, vận động hàng chục tỉ đồng, trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng chính sách, người có công; xây dựng, trao tặng 33 nhà tình nghĩa, 10 nhà đồng đội cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; xét duyệt, chi trả trợ cấp cho trên 50.000 đối tượng theo các quyết định của Chính phủ...

Tỉnh chú trọng lãnh, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính quyền vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, xây dựng KVPT nói riêng.

Nhằm tạo nguồn lực vật chất cho KVPT, việc kết hợp kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh được tỉnh chủ động triển khai ngay từ trong chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban ngành và địa phương. Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an và các sở, ban, ngành thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay, các dự án phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai xây dựng hoặc đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đều có tính lưỡng dụng cao.

Thực hiện quyết định của Chính phủ về quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan của Quân khu 2 tổ chức thực hiện theo lộ trình đã xác định. Đồng thời, tích cực triển khai rà phá bom mìn, vật cản, đưa dân về tái định cư ở các thôn, bản giáp biên theo Chương trình 120 của Chính phủ; đảm bảo tốt việc điều chỉnh quy hoạch, bố trí dân cư và xây dựng Nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo trên vùng biên giới, vùng dự án. Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, xây dựng củng cố hệ thống đồn, trạm Biên phòng trở thành các chốt, cụm chốt, trận địa phòng ngự trong thế trận quân sự KVPT, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đảng ủy, Bộ CHQS đã tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan quân sự các cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, đảm bảo cân đối giữa lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy”; bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến. Đặc biệt, năm 2019, đã tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh với quy mô lớn, có nhiều thành phần lực lượng tham gia và thực hiện nhiều nội dung mới.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), tiềm lực KVPT tỉnh được tăng cường về mọi mặt. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố ngày càng vững mạnh. Cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng và hoạt động của KVPT được vận hành tốt. Các địa phương đã kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển khá; an ninh chính trị được giữ vững, an ninh nông thôn ổn định. LLVT địa phương được xây dựng có chất lượng cao, số lượng hợp lý. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận Biên phòng toàn dân trên địa bàn từng bước được củng cố. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để tỉnh Hà Giang tiếp tục xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Đại tá Nguyễn Công Dần (Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)