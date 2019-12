Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

BHG - Quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình khu vực biên giới; tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình nội, ngoại biên; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới Quốc gia”. Đồng thời, tham mưu hoàn chỉnh các văn bản lãnh, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân,…phù hợp với tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: Hữu Lanh

BĐBP tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới”, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; vận dụng đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền và phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các tổ, đội vận động quần chúng của các đồn, trạm Biên phòng; bám cơ sở để tuyên truyền... Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức về Quốc gia, quốc giới, tinh thần tự tôn dân tộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tham gia củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện công tác biên phòng; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 7 huyện biên giới; giữa Đảng ủy các xã biên giới với cấp ủy các đồn Biên phòng; các quy chế, chương trình phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Thường xuyên duy trì 34 đồng chí tham gia giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy kiêm phụ trách an ninh tại 34 xã, thị trấn biên giới; tăng cường 145 đảng viên sinh hoạt tại 126 chi bộ thôn, bản; 360 cán bộ biên phòng giúp đỡ 1.715 hộ gia đình trên 8.473 khẩu ở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, thôn, bản biên giới.

Tham mưu cho tỉnh bổ sung, điều chỉnh, quy hoạch dân cư, từng bước hình thành các cụm dân cư, thôn, bản ở khu vực biên giới theo Chương trình 120 của Chính phủ. Trong đó, ưu tiên đầu tư triển khai các dự án trồng, quản lý, bảo vệ rừng vành đai biên giới; chương trình rà phá bom mìn, vật liệu nổ; phát triển cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới phù hợp với thế trận quân sự của tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; hướng dẫn, hỗ trợ giúp đồng bào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tham gia làm dịch vụ du lịch, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, giúp dân giảm nghèo bền vững,… góp phần củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh còn tham mưu cho các huyện biên giới thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia” trong tình hình mới theo Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, “Thanh niên làm chủ đường biên, cột mốc Quốc giới” và “Phòng chống tội phạm khu vực biên giới”..

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới, tội phạm xuyên quốc gia, BĐBP tỉnh cũng đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, diễn tập liên hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn,… nhằm tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, nâng cao chất lượng phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới. Thông qua công tác đối ngoại, BĐBP tỉnh đã cùng với phía bạn giải quyết tốt những vấn đề còn bất đồng, tồn tại trên tinh thần tuân thủ, thực thi đúng các quy chế về biên giới, không làm phức tạp tình hình.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) và phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đồn, trạm biên phòng vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại tá Vàng Đình Chiến (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh)