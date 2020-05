Xín Mần giúp người nghèo có nhà ở kiên cố

BHG - Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 chương trình làm nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, người nghèo các xã biên giới; nhiều gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn vùng giáp biên đã có được những ngôi nhà ở kiên cố. Để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, các xã nội địa của huyện Xín Mần đã tiến hành rà soát và khởi công làm nhà cho NCC, CCB nghèo và người nghèo.

Ngôi nhà của chị Vàng Thị Lum, thôn Đông Chứ, xã Trung Thịnh đang được xây dựng.

Theo danh sách hỗ trợ nhà ở năm 2020, số hộ rà soát và được thẩm định là 403 hộ, gồm: NCC 1 hộ, CCB nghèo 4 hộ và 94 hộ nghèo thuộc 4 xã biên giới; 304 hộ nghèo thuộc các xã nội địa. Với tinh thần triển khai khẩn trương, đến nay, nhiều xã đã hoàn thành nhà ở cho NCC, CCB nghèo và tiếp tục thực hiện làm nhà cho hộ nghèo.

Tính đến tháng 4.2020, toàn huyện có 307 hộ đã khởi công, gồm: 1 hộ NCC, 3 hộ CCB nghèo, 93 hộ nghèo xã biên giới. Hộ nghèo thuộc xã nội địa đặc biệt khó khăn, già cả, neo đơn là 210 hộ; trong đó, 37 hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí đã giải ngân 4.620 triệu đồng cho 77 hộ đã và đang được khởi công.

Tại xã Trung Thịnh, chúng tôi đến thôn Đông Chứ thăm ngôi nhà đang được xây dựng ở khoảnh đất sát cạnh ngôi nhà sàn cũ kỹ, bằng phên nứa của chị Vàng Thị Lum. Năm 2017, chồng chị đột ngột qua đời, để lại cho chị mẹ già 80 tuổi và hai đứa con nhỏ đang độ tuổi mẫu giáo. Một mình cáng đáng tất cả mọi công việc gia đình, khiến chị gầy đi trông thấy; ruộng lúa nhà chị chỉ đủ gieo hai cân giống, nên đến mùa giáp hạt luôn thiếu ăn trầm trọng. Được nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà mới, mẹ con chị sắp có chỗ ở an toàn nên phần nào bớt đi những âu lo. Từ thôn Đông Chứ, chúng tôi tới thôn Bản Rang; thăm ngôi nhà của gia đình ông Cáo Chúng So, một CCB từng chiến đấu ở mặt trận biên giới phía Bắc. Ngôi nhà nghĩa tình được hoàn thành và bàn giao cho gia đình từ tháng 12.2019 đã giúp ông So và con, cháu có chỗ ở ổn định; nay chỉ tập trung vào phát triển kinh tế.

Xã Tả Nhìu là một trong những xã nội địa vừa hoàn thành sớm xây dựng nhà ở cho NCC, CCB nghèo trên địa bàn xã. Cuối tháng 12.2019, xã đã hoàn thành 16 ngôi nhà và bàn giao cho các hộ sử dụng; hiện, xã đang tiếp tục làm 42 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ nghèo neo đơn trên địa bàn các thôn với tiến độ khẩn trương để giúp người nghèo sớm có nhà ở kiên cố.

Để có được những ngôi nhà kiên cố cho các gia đình NCC, CCB nghèo và người nghèo là nhờ các địa phương trên địa bàn huyện đã triển khai tuyên truyền hiệu quả về ý nghĩa của chương trình đến toàn thể các tầng lớp nhân dân; qua đó, tạo sự đồng thuận, cũng như việc tham gia giám sát, hỗ trợ vật chất, kinh phí, ngày công để giúp các hộ sớm hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo đúng mục tiêu của chương trình đề ra...

Bài, ảnh: TRỌNG TOAN