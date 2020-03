Đảng bộ thành phố Hà Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

BHG - Kết thúc năm 2019, Đảng bộ thành phố Hà Giang tiếp tục đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 40/45 chỉ tiêu nghị quyết... Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Một góc thành phố Hà Giang. Ảnh: CTV

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019, việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của thành phố vẫn còn những hạn chế, như: Kinh tế phát triển nhưng chưa có nhiều đột phá, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH chưa đáp ứng được yêu cầu và còn 5 chỉ tiêu chưa đạt, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 94%, thuế và phí 95%. Việc mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả dự án vành đai thực phẩm chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch chưa chặt chẽ, hiệu quả; tình trạng vi phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra...

Năm 2020 – năm cuối cùng để thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 và cũng là năm kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm đã có nhiều yếu tố bất lợi, như: Thời tiết diễn biến phức tạp khó lường, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, dịch cúm gia cầm H5N6; đây là những thách thức lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, như: Thương mại, du lịch, dịch vụ nói riêng và kế hoạch phát triển KT-XH của thành phố nói chung; đòi hỏi thành phố cần có những phương án đối phó, giải pháp linh hoạt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhận diện được những khó khăn trên, ngay từ đầu năm, Đảng bộ thành phố đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt và linh hoạt để khắc phục; đồng thời tái cơ cấu lại các ngành kinh tế mũi nhọn nhằm thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra.

Với chủ đề năm 2020: “Tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị”, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá và 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi để phát triển KT-XH; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng dịch vụ du lịch theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng; tích cực phối hợp, tham mưu giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thu hút đầu tư vào địa bàn. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng Nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân. Củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ thành pố cũng chú trọng phát động và hưởng ứng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế: Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại - dịch vụ, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của thành phố nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư; khai thác hiệu quả các điểm du lịch hiện có; nâng cao chất lượng các làng văn hóa du lịch cộng đồng; khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống; quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng theo mô hình Homestay và liên kết hình thành các tour du lịch; triển khai Đề án xây dựng thành phố Hà Giang trở thành trung tâm du lịch của tỉnh; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, nhất là chất lượng thanh niên hưởng ứng chương trình khởi nghiệp. Tập trung triển khai xây dựng thành phố hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020; trọng tâm là triển khai thi công các công trình, Dự án ODA về xây dựng cơ sở hạ tầng. Phối hợp với các sở, ngành triển khai xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Đẩy mạnh việc khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH...

Cùng với đó, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; mở rộng, nâng cao chất lượng dự án vành đai thực phẩm hàng hóa an toàn, chất lượng; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại; chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Đặc biệt, phấn đấu năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 561 tỷ đồng.

VĂN NGHỊ