Đảng, Bác và mùa Xuân đất nước

BHG - Đảng ta ra đời vào mùa Xuân; mùa Xuân của đất nước và dân tộc với tràn đầy hạnh phúc, ước vọng. Như một lẽ tự nhiên, mỗi độ Tết đến, Xuân về, cả dân tộc lại hân hoan đón chào năm mới, chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng quang vinh (3.2.1930). Và mùa Xuân này thật ý nghĩa, khi triệu triệu trái tim người Việt dù ở đâu trên khắp địa cầu cũng luôn hướng về kỷ niệm Đảng ta tròn 90 mùa Xuân.

Người dân xã Phương Độ, thành phố Hà Giang vui Hội xuân. Ảnh: Thu Phương

Đảng ta ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc. 90 năm qua, Đảng đã phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “người đày tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân”, “là đạo đức, là văn minh”, là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”.

90 mùa Xuân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, làm cho uy tín của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu vĩ đại, chiến công to lớn đó đã khẳng định, Đảng ta chính là mùa Xuân của đất nước, của con người Việt Nam… Tất cả những kỳ tích mà đất nước ta, dân tộc ta giành được trong 90 năm kiên định, vững vàng đi theo ngọn cờ cách mạng, là nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng quang vinh và Bác Hồ muôn vàn kính yêu!

Trên mảnh đất vùng cao cực Bắc của Tổ quốc, dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự chung lưng, đấu cật của người dân, đồng bào các dân tộc Hà Giang đã thực sự có cơm no, áo ấm như Bác Hồ hằng mong muốn. Do những điều kiện đặc thù của ngoại cảnh tác động nên tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng từ ánh sáng soi đường của Đảng vinh quang, chúng ta đã gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhìn lại thành tựu đạt được của năm Kỷ Hợi vừa qua, chúng ta càng thấy rõ sự nỗ lực phi thường của cả hệ thống chính trị đã góp phần đưa mảnh đất địa đầu Tổ quốc tiếp tục vươn lên, từng bước thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Những con số như: 39/44 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%. Nổi bật hơn cả chính là: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt gần 13,9 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 28,1 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện đạt 11.645 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018… thực sự ấn tượng. Trong rất nhiều những thành quả, chúng ta rất tự hào khi thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế có bước tiến lớn, nhiều tập đoàn đã, đang và sẽ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điều này góp phần quan trọng, tạo đòn bẩy đưa nền kinh tế tỉnh ta tiếp tục vững bước đi lên!

Một mùa Xuân mới đã về, triệu triệu trái tim người Việt luôn nhớ về 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu - Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam những mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Hòa với niềm vui chung của cả nước, trên mảnh đất vùng cao Hà Giang, đồng bào các dân tộc đang hân hoan chào đón mùa Xuân mới. Khắp bản làng bà con xúng xính trong những bộ trang phục đẹp nhất tham dự phiên chợ và lễ hội xuân đậm đà bản sắc dân tộc; trên những cánh đồng, người nông dân vừa vui xuân mới, vừa nhanh tay cấy cày, gieo mầm xanh trên “thửa ruộng hy vọng”; trên công trường, tiếng máy đã quay đều, dòng người vào ca hối hả; trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các công sở đã mở cửa, cán bộ, nhân viên trở lại làm việc nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp… tất cả cùng hòa chung nhịp đập, tạo thành dòng chảy hối hả đưa tỉnh ta tiếp tục gặt hái thành công.

Những quyết tâm, những đổi mới được cả hệ thống chính trị bắt tay thực hiện ngay trong mùa Xuân là nền tảng quan trọng để Đảng bộ tỉnh hiện thực hóa mục tiêu năm 2020: Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7%; thu ngân sách đạt 2.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 11 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ giảm nghèo 4,2%...

Lịch sử và thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đất nước đã khẳng định sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Chính vì vậy, Đảng không ngừng củng cố, xây dựng và tự chỉnh đốn để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. “Ý Đảng - lòng Dân” hòa quyện, gắn bó chặt chẽ tạo nên mùa Xuân tươi đẹp, chan chứa niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí sắc bén trước mọi khó khăn, thử thách. Xuân Canh Tý đã về, Đảng ta thêm tuổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời cơ, thế nước, vận nước đang lên. Chúng ta tin tưởng chắc chắn với sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu to lớn hơn.

THIÊN THANH