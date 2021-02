"Gieo" niềm tin nơi địa đầu Tổ quốc

Xuân 2021 - Năm 2020, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Hà Giang đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình anh Thò Mí Hờ, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc.

Vợ chồng anh Thào Seo Pòa, thôn Suối Thầu, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) luôn canh cánh trong lòng vì không cất nổi mái nhà vững chắc. Mỗi mùa mưa bão lại lo ngay ngáy ngôi nhà trình tường cũ sụp đổ. Thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã hỗ trợ gia đình anh kinh phí để xây dựng một ngôi nhà khang trang, vững chắc. Hôm khánh thành, đích thân Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh đến chung vui và tặng gia đình 1 ti vi thế hệ mới để gia đình được trọn vẹn hơn. Không giấu được sự xúc động, vợ chồng anh chỉ biết nói “cảm ơn” liên tục và cho biết: Niềm ao ước bấy lâu nay của gia đình đã thành hiện thực, giờ đã yên tâm lao động sản xuất để nuôi dạy con cái trưởng thành hơn!

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở làm việc Công an xã. Ảnh: Phương Thúy

Gia đình anh Thò Mí Hờ, thôn Há Chế, xã Sủng Trà (Mèo Vạc) cũng có hoàn cảnh tương tự, anh có 4 con nhỏ đang độ tuổi đến trường ở trong căn nhà dột nát, không che nổi cái lạnh vùng cao khi mùa Đông đến… Biết được hoàn cảnh của gia đình anh, Công an tỉnh kịp thời hỗ trợ anh làm nhà kiên cố. Cùng với sự góp sức của các cấp, các ngành, sau 2 tháng thi công, căn nhà vững chắc, khang trang đã hoàn thành. Anh kể: Được như thế này là tốt lắm rồi, mình đã vui rồi các con còn mừng hơn. Tết này đã có nhà mới, không còn sợ những cơn gió lạnh thấu xương.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh thường xuyên luyện tập đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Diệu Loan

Hiện tại, lực lượng Công an toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 132 gia đình với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị đã tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất, thiết thực từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo cho các đối tượng có nhà ở an toàn, ổn định, phù hợp với phong tục tập quán. Trong thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục hỗ trợ các hộ trong diện để có nhiều gia đình được ở trong những ngôi nhà mới mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Một trong những điểm nhấn của lực lượng trong năm qua là đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn đều được bố trí 5 cán bộ công an chính quy. Đây thực sự là điểm nhấn trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Thực tiễn, khẳng định: Việc đưa công an chính quy về xã là luồng gió mới trong việc giải quyết công việc ngay từ cơ sở, những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; bên cạnh đó, công tác đấu tranh với các loại tội phạm ở tuyến cơ sở ngày càng có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ tội phạm, lực lượng công an lắng nghe nhân dân, hiểu nhân dân, từ đó phục vụ nhân dân càng tốt hơn.

Với phương châm: Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống cho chính mình, trong năm qua, công tác Công an tỉnh nhà có nhiều sự chuyển biến tích cực: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới; các mặt công tác nghiệp vụ được tăng cường đẩy mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương. Tô điểm thêm những chiến công của toàn lực lượng, những ngày cuối năm, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị đã xuất sắc triệt phá thành công 2 chuyên án lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Đó là chuyên án đánh sập đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng với số tiền giao dịch mỗi ngày từ 5 - 7 tỷ đồng. Triệt phá chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn, bắt giữ 2 đối tượng, với tang vật thu giữ lên đến 30 bánh hêrôin và nhiều vật chứng quan trọng khác. Đây là những chiến công xuất sắc được Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen ngợi...

Năm 2020 cũng là năm mà toàn lực lượng phải đảm trách nhiều nhiệm vụ khác nhau, vừa tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong lực lượng, vừa bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp. Ngay từ những ngày đầu năm, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, toàn lực lượng nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép: Vừa đảm bảo ANTT vừa phòng chống dịch. Trong mọi hoàn cảnh, lực lượng CAND luôn đi đầu, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quê hương hôm nay đang ngày càng khởi sắc, sự yên bình đã và đang thu hút du khách cùng những nhà đầu tư đến với tỉnh nhiều hơn. Cùng với sự phát triển của địa phương, Công an Hà Giang vinh dự và tự hào, góp phần tạo môi trường thuận lợi, ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Khi mọi người, mọi nhà đang háo hức đón chờ một mùa Xuân mới thì toàn lực lượng vẫn đang quyết liệt thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Mỗi CBCS Công an Hà Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thêm nhiều thành tích, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm 2020, Công an tỉnh Hà Giang có 323 lượt tập thể (tăng 96,9% so với cùng kỳ năm 2019), 1.419 lượt cá nhân (tăng 147,2 % so với cùng kỳ năm 2019) được các cấp khen thưởng, điển hình như: - Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 9 cá nhân, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho 122 cá nhân, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng cho 473 cá nhân. - Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 4 tập thể, 1 cá nhân. - Cờ thi đua của Bộ Công an: 6 tập thể. - Cờ thi đua của UBND tỉnh: 2 tập thể. - Bộ Công an tặng Bằng khen: 34 tập thể, 147 cá nhân. - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 70 tập thể, 92 cá nhân. - Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen: 201 tập thể, 524 cá nhân. - 18 thư của chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân ghi nhận, cảm ơn về các thành tích, chiến công, việc làm thiết thực, ý nghĩa nhân văn của tập thể, CBCS trong lực lượng Công an tỉnh.