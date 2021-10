Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú ở trường học

BHG - Nhằm mang đến những bữa ăn ngon, an toàn, đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh, các trường học trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng tới công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), siết chặt công tác quản lý, hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn tại Trường Tiểu học Minh Khai (thành phố Hà Giang).

Toàn tỉnh có hơn 500 bếp ăn tập thể, bán trú, do đó, thời gian qua, các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn đã phối hợp thanh, kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) bếp ăn tập thể tại các trường học và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm sản xuất thực phẩm không an toàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Từ đầu tháng 9.2021 đến nay, Chi cục ATVSTP phối hợp cùng các ngành liên quan kiểm tra, giám sát được 5 huyện (Bắc Mê, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, Quản Bạ), đang kiểm tra các trường trên địa bàn thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang và Vị Xuyên.

Qua kiểm tra, phần lớn các bếp ăn thực hiện theo nguyên tắc một chiều, bảo đảm vệ sinh từ khâu tiếp nhận, bảo quản, sơ chế đến chế biến thực phẩm, chia thức ăn phục vụ học sinh. Công tác vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ được thực hiện thường xuyên; hệ thống cung cấp nước cho chế biến đảm bảo vệ sinh, có hợp đồng mua thực phẩm và sử dụng thực phẩm còn hạn. Các trường thành lập Ban giám sát ATVSTP, trong đó có đại diện cha mẹ học sinh, thường xuyên giám sát chất lượng thực phẩm và việc thực hiện vệ sinh ATTP mỗi bữa ăn. Tuy nhiên qua công tác giám sát cho thấy một số trường học còn tình trạng ban hành văn bản chưa đạt yêu cầu; nhiều trường chưa có nhân viên y tế trường học, thiếu giường bệnh, bàn khám; điều kiện đảm bảo ATTP nhiều trường còn hạn chế như một số bếp ăn được đầu tư xây dựng chưa đồng bộ; nguồn kinh phí phục vụ công tác bán trú tại các trường hạn hẹp, vì vậy các trường không được nâng cấp, mua mới các trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm.

Cô giáo Lại Hà Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai cho biết: Nhà trường có 926 học sinh, trong đó 438 học sinh ăn bán trú. Những năm qua, công tác VSATTP luôn được nhà trường quan tâm, đảm bảo sức khỏe cho các em. Nhà trường có 6 người nấu ăn, tập huấn kiến thức về ATTP và khám sức khỏe định kỳ hàng năm, có kiến thức về sơ chế, nấu ăn. Đội ngũ nhân viên bếp luôn mặc đồng phục và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Cho đến nay, chưa có trường hợp học sinh ăn bán trú bị ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, ban kiểm tra, công đoàn... kiểm tra, theo dõi thường xuyên, đột xuất khâu vệ sinh, chất lượng bữa ăn cho các cháu, nghiêm túc thực hiện việc lưu mẫu thức ăn, sổ kiểm thực 3 bước theo đúng quy định.

Để bảo đảm VSATTP, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, ông Nguyễn Văn Trân, Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP cho biết: Thời gian tới, Chi cục tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về ATTP; phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bệnh lây truyền qua thực phẩm; siết chặt quản lý và tăng cường công tác giám sát, thanh, kiểm tra ATTP đối với các bếp ăn bán trú tại các trường nhằm phát hiện sớm, xử lý nghiêm. Tổ chức lớp tập huấn kiến thức về ATTP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên trong nhà trường về việc đảm bảo ATVSTP. Qua đó, đem đến những bữa ăn ngon, bảo đảm an toàn và đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ phát triển tốt cả về trí lực và thể lực.

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN