Phát huy vai trò người có uy tín ở Yên Thành

BHG - Những năm qua, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) xã Yên Thành (Quang Bình) có nhiều thay đổi tích cực. Sự khởi sắc đó có sự đóng góp quan trọng của người có uy tín (NCUT), nói đi đôi với làm, luôn phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tiên phong trong việc vận động người dân tích cực xóa đói, giảm nghèo, đồng lòng phát triển đi lên, nâng cao đời sống.

Bác Hủng Văn Sứ (thứ 2 bên phải) tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tại thôn Đồng Tiến.

Yên Thành có 634 hộ, 2.754 khẩu là ĐBDTTS, chiếm 78% dân số tại địa phương. Hiện nay, có 8 NCUT ở tất cả các thôn; chính quyền đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng đội ngũ NCUT theo Quyết định số 18 của Thủ tướng Chính phủ để phát huy vai trò quan trọng trong cộng đồng. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới các chế độ, chính sách; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NCUT. Thông qua những hoạt động gặp mặt để trao đổi thông tin, nắm bắt những cách làm hay, mô hình hiệu quả để tuyên truyền đến ĐBDTTS. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, cập nhật tình hình kinh tế, an ninh trật tự, tạo điều kiện để NCUT phát huy hết vai trò trong cộng đồng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ NCUT luôn là lực lượng nòng cốt quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các chính sách dân tộc, giúp người dân yên tâm sản xuất, xóa bỏ các tập tục mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu. Ngoài ra, vận động bà con di chuyển chuồng trại xa khu vực dân cư sinh sống, thực hiện ăn uống hợp vệ sinh... Tiêu biểu như ông Hủng Văn Sứ, thôn Đồng Tiến luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh” tuyên truyền đến người dân giữ đất sản xuất, chịu khó lao động trồng trọt, chăn nuôi, chi tiêu tiết kiệm; sinh đẻ có kế hoạch; tích cực trong hòa giải các mâu thuẫn, vướng mắc trong cộng đồng dân cư… được bà con tin tưởng bầu làm NCUT từ năm 2006 đến nay, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen về “NCUT tiêu biểu trong ĐBDTTS”. Qua đó, tuyên truyền giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các dân tộc, không tin, không nghe theo kẻ xấu; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần tích cực trong việc giúp đồng bào gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc như: Múa khèn của người Mông, nhảy lửa của người Pà Thẻn, cấp sắc của người Dao… Truyền dạy cho các thế hệ con cháu các nghề truyền thống như: Dệt thổ cẩm, chế biến nông sản, trồng cây dược liệu… Ngoài ra, phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các ngành chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bác Vàng Chẩn Mìn (đầu tiên bên phải) vận động em Tráng Seo Mình lên đường nhập ngũ tại thôn Pà Vầy Sủ.

Bác Vàng Chẩn Mìn, thôn Pà Vầy Sủ, được bà con tín nhiệm bầu làm NCUT trong thôn từ năm 2010 đến nay, luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách; chăm lo phát triển kinh tế làm ngọn cờ đầu cho người dân trong thôn; sâu sát với địa bàn, thăm hỏi người dân, lắng nghe tâm tư của đồng bào để phản ánh lên xã; hướng dẫn người dân những cách làm hay, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về “Có uy tín tiêu biểu, xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong ĐBDTTS” từ năm 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thành, Hoàng Thị Sứng cho biết: Những NCUT trong ĐBDTTS là rất quan trọng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào đời sống của đồng bào; giúp người dân tiến gần với công nghệ tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của NCUT.

Nhiều NCUT trong xã đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đồng bào nơi đây. Những công lao đóng góp của NCUT góp phần cải thiện đời sống ĐBDTTS, củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước.

Bài, ảnh: Đức Ninh