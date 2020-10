Chăm lo đời sống CNVNLĐ là thước đo thành công của Ngành điện

BHG - Xác định sản xuất kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội của Công ty Điện lực Hà Giang trong việc cung ứng điện. Nhưng để đạt được những kết quả đó cùng với nhiều yếu tố khách quan thì sự quan tâm, trách nhiệm của Công đoàn Công ty đối với công nhân viên người lao động (CNVNLĐ) là hết sức quan trọng, là niềm động viên tinh thần để mỗi cá nhân, mỗi tập thể nỗ lực cống hiến vì nhiệm vụ được giao. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của ngành điện Hà Giang.

Hiện nay, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang có 13 Công đoàn cơ sở thành viên, với tổng số 731 đoàn viên. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Hà Giang triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang tặng Giấy khen và trao quà cho con em CNVNLĐ của Công ty có thành tích trong học tập. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, với bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến lưới điện, đến công tác quản lý vận hành - kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng. Đặc biệt, sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để vận hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, một số CNVNLĐ theo yêu cầu công việc phải chủ động cách ly tập trung tại đơn vị, một số bộ phận, CNVNLĐ phải làm việc online tại nhà. Công đoàn Công ty và Công đoàn các đơn vị đã chủ động phối hợp chuyên môn, đề xuất các giải pháp đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh liên tục, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi, chăm lo sức khỏe, đời sống cho CNVNLĐ lao động. Luôn đảm bảo thu bình quân của CNVNLĐ và người lao động là 14,7 đồng/người/tháng.

BCH Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang thăm, trao quà và động viên người lao động Phạm Đức Hùng. Ảnh: CTV

Là đơn vị sản xuất kinh doanh nên số đoàn viên công đoàn làm việc trực tiếp chiếm số đông, công việc đặc thù, nguy hiểm. Chính vì vậy công tác an toàn, bảo hộ lao động luôn được BCH Công đoàn Công ty quan tâm. Thường xuyên cấp, phát dụng cụ bảo hộ kịp thời, đầy đủ cho CNVNLĐ. Tích cực triển khai văn hóa an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tai nạn lao động và sự cố do chủ quan. Mở nhiều lớp tập huấn về an toàn lao động cho CNVNLĐ tham gia. Chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Khám sức khỏe định kỳ cho CNVNLĐ. Đặc biệt các đơn vị đã bố trí công việc phù hợp với điều kiện, tình trạng sức khỏe của người lao động.

Cùng với đó hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động luôn được BCH Công đoàn Công ty quan tâm. Tham mưu với Ban Giám đốc trích kinh phí thăm hỏi, động viên người lao động. Trong năm, BCH Công đoàn đã trích từ nguồn Quỹ nhân đạo Tổng công ty thăm hỏi 11 trường hợp, số tiền 34 triệu đồng; 16 trường hợp thiệt hại do lũ lụt, số tiền 205 triệu đồng; 7 trường hợp con CNVCLĐ, số tiền 7 triệu đồng, thăm hỏi CNVNLĐ phòng Điều độ cách ly tập trung, số tiền 20 triệu đồng. Trợ cấp làm nhà 6 trường hợp, số tiền 12 triệu đồng…

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ ngày 20-21.7 xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Giang đã làm thiệt hại về nhà và tải sản của đoàn viên công đoàn Hoàng Xuân Huấn. Trước những khó khăn đó, BCH Công đoàn Công ty đã kịp thời đến gặp mặt, động viên và trao số tiền 88,98 triệu đồng do đoàn viên Công đoàn Công ty quyên góp, hỗ trợ cho gia đình anh Huấn. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của Công ty Điện lực Hà Giang nhằm giúp đỡ đồng nghiệp khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Với sự quan tâm sâu sát, nhiệt tình, chủ động cùng với công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua của Công đoàn ngành điện nên số vụ rủi ro, tai nạn lao động giảm. Cán bộ, nhân viên và người lao động được quan tâm nên có động lực cống hiến trong công việc cũng như tích cực hưởng ứng các phong trào do Công ty phát động. Từ đó năng suất lao động ngày càng tăng, sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đảm bảo kế hoạch mà Công ty Điện lực Miền Bắc giao.

Lê Lâm