BHG - Ngày 29.9, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang tổ chức ra mắt mô hình “Chợ văn minh, an toàn về ANTT” tại chợ trung tâm xã.

Công an thành phố Hà Giang trao công cụ, phương tiện cho Tổ tự quản.

Mô hình “Chợ văn minh, an toàn về ANTT” gồm 10 thành viên là đại diện các đoàn thể của xã, thôn. Tổ tự quản chợ có nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, phối hợp thực hiện nội quy, quy định của chợ trung tâm xã. Tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán…

Mô hình đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng ý thức tự giác của nhân dân trong việc đảm bảo ANTT tại khu dân cư, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

Tin, ảnh: Quỳnh Hương - Hải Tú (Đài PT – TH tỉnh)